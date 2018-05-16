Известно ли вам, что фотографии могут помочь легче пережить период карантина? А то, что старые журналы могут спасти от скуки во время вашего пребывания дома? Или то, что во время самоизоляции вы можете заниматься спортом, изучать иностранные языки, ставить театральные спектакли или просто стать лучше? Об этом рассказывают герои информационной кампании «Оставайся дома», которая проходит в приднестровском регионе по инициативе Совместной Программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра». Цель кампании – повысить уровень информированности и ответственности граждан во время чрезвычайной ситуации для предотвращения и распространения инфекции коронавируса.
Таким образом, ряд представителей уязвимых групп с левого берега Днестра, а также актеры, журналисты, врачи и учащиеся записали видео обращения, которые призывают в период пандемии всех оставаться дома, заботиться о здоровье и соблюдать правила гигиены.
Елена Степанова – известная журналистка из приднестровского региона. В период карантина она работает удаленно, а в свободное время открывает фотоальбом и вспоминает места, которые ранее посетила. «Важно не поддаваться панике и слушать призывы властей оставаться дома. А фотографии, на которых запечатлены улыбающиеся лица, - хорошее средство для борьбы с тревогой в период самоизоляции дома», - рассказывает журналистка. Елена Ведяпина из Тирасполя раскрыла один из своих талантов во время карантина. Она плетет корзины из старых журналов и газет. Обещает, что когда сможет выйти из дома, то подарит их своим подругам. «Нашли дома какие-то старые газеты и журналы, и не знаете, что с ними делать? Так знайте, что они могут спасти вас от скуки во время карантина. Оставайтесь дома!», - призывает Елена Ведяпина в своем видео.
Последние 20 лет своей жизни Александр Ковальчук провел, можно сказать, в своего рода карантине. Имея двигательную недостаточность, говорит, что находиться дома для него обычное дело и в период карантина предлагает изучать иностранный язык. «Оставайтесь дома во время пандемии. Берите пример с нас, людей с ограниченными возможностями. Используйте возможности, которые предоставляет интернет. Учитесь. Берегите себя и своих близких», - подчеркивает Александр.
«Целью кампании было предоставить равные возможности социальной мобильности лицам из уязвимых групп. Гражданский активизм - это способ изменить вещи к лучшему и поддержать власти в предотвращении распространения коронавирусной инфекции», - отметил Александру Стратулат, координатор Совместной Программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра».
Первый случай заболевания КОВИД-19 был зарегистрирован в Республике Молдова 7 марта и с тех пор подтвердились 1934 случаев заболевания, среди которых 164 - на левом берегу. Напомним, что ООН в Молдове поддерживает меры по борьбе с пандемией на национальном уровне посредством координированных действий, направленных на защиту людей, развитие/укрепление потенциала системы здравоохранения и смягчение последствий экономических и социальных потрясений, вызванных пандемией.