Киевский предприниматель Александр Меламуд призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о противоречиях и просить помощи у РФ, если страна самостоятельно не справится с тушением пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает ukraina.ru
Совладелец торгово-развлекательного центра Dream Town настаивает на необходимости предпринимать шаги для решения проблемы, не обращая внимания на амбиции и обиды. Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве становится критической. Бизнесмен жалуется на то, что он начинает с трудом дышать. Меламуд рекомендует Зеленскому просить помощи у России, поскольку в соседнем государстве хорошо развита пожарная авиация, чего не скажешь об Украине.
По его словам, на Украине власть досталась некомпетентным людям, а страдает от этого народ.
В Чернобыльской зоне отчуждения на протяжении 11 суток пылали леса. Спасатели частично потушили возгорание благодаря атмосферным осадкам, так как в этой местности 14 апреля пошёл дождь. Огонь достиг Рыжего леса у атомной станции. Однако Владимир Зеленский заявил, что власть контролирует ситуацию, и призвал соотечественников не паниковать.
Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова
В России наблюдают за лесными пожарами на Украине и готовы помочь в том случае, если Киев направит официальное обращение. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ukraina.ru ссылаясь на РИА Новости «Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня. Речь идет о районе Чернобыля. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», — сказала Захарова.