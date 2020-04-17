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Киевский миллионер призвал Зеленского просить у России помощи в тушении пожаров

Киевский миллионер призвал Зеленского просить у России помощи в тушении пожаров

Киевский предприниматель Александр Меламуд призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о противоречиях и просить помощи у РФ, если страна самостоятельно не справится с тушением пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает ukraina.ru

Совладелец торгово-развлекательного центра Dream Town настаивает на необходимости предпринимать шаги для решения проблемы, не обращая внимания на амбиции и обиды.
Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве становится критической. Бизнесмен жалуется на то, что он начинает с трудом дышать. Меламуд рекомендует Зеленскому просить помощи у России, поскольку в соседнем государстве хорошо развита пожарная авиация, чего не скажешь об Украине.

По его словам, на Украине власть досталась некомпетентным людям, а страдает от этого народ.

В Чернобыльской зоне отчуждения на протяжении 11 суток пылали леса. Спасатели частично потушили возгорание благодаря атмосферным осадкам, так как в этой местности 14 апреля пошёл дождь. Огонь достиг Рыжего леса у атомной станции. Однако Владимир Зеленский заявил, что власть контролирует ситуацию, и призвал соотечественников не паниковать.

Россия готова помочь Украине потушить пожары в Чернобыльской зоне — Захарова

В России наблюдают за лесными пожарами на Украине и готовы помочь в том случае, если Киев направит официальное обращение. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ukraina.ru ссылаясь на РИА Новости
«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня. Речь идет о районе Чернобыля. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», — сказала Захарова.

ukraina.ru
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
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