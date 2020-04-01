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Звезды мировой величины спели для врачей

Звезды мировой величины спели для врачей

Звезды мирового шоу-бизнеса провели масштабный онлайн-концерт в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса.

Музыкальный марафон под названием «Единый мир: дома вместе» транслировали крупнейшие американские телеканалы, а также YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, передает ntv.ru

За восемь часов перед зрителями выступили Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Леди Гага, Селин Дион, Билли Айлиш и другие звезды шоу-бизнеса. Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе.

Выступления чередовались с историями врачей и спасенных ими пациентов. Все участники концерта соблюдали режим самоизоляции и выступали из дома по видеосвязи. Они призвали международные компании и правительства выделить деньги на покупку средств защиты для медицинских работников.


ntv.ru
  • Вчера, 18:58
  • DTV
  • Просмотров: 30
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