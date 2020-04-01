Звезды мирового шоу-бизнеса провели масштабный онлайн-концерт в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса.
Музыкальный марафон под названием «Единый мир: дома вместе» транслировали крупнейшие американские телеканалы, а также YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, передает ntv.ru
За восемь часов перед зрителями выступили Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Леди Гага, Селин Дион, Билли Айлиш и другие звезды шоу-бизнеса. Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе.
Выступления чередовались с историями врачей и спасенных ими пациентов. Все участники концерта соблюдали режим самоизоляции и выступали из дома по видеосвязи. Они призвали международные компании и правительства выделить деньги на покупку средств защиты для медицинских работников.