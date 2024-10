Речь идет о сделке по закупке 1,8 млрд доз Pfizer, сообщила британская газетаСуд ЕС 15 ноября рассмотрит дело о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета Financial Times (FT).По ее данным, в суд на ЕК подало издание The New York Times. Как считает американская газета, в 2021 году фон дер Ляйен заключила контракт на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по smd-переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла без предварительного согласования со странами ЕС. Речь идет о сделке по закупке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer на общую сумму €35 млрд. Тогда ЕК фактически подтвердила обсуждение контрактов с Pfizer посредством sms, но категорически отказалась публиковать саму переписку, утверждая, что она якобы была "по ошибке удалена", в связи с чем в The New York Times решили обратиться в суд, передает ТАСС По информации Financial Times, суд попросит представителей ЕК объяснить, существовала ли когда-либо эта переписка. Если это правда так, то почему она не была сохранена. Ожидается, что их также опросят о том, была ли переписка уничтожена и на каких основаниях. По данным газеты, дело о возможных нарушениях, допущенных ЕК под руководством фон дер Ляйен, будет рассмотрено палатой из 15 судей, которой обычно поручают дела высокой общественной значимости.Ранее Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах на примерно €2,7 млрд, заключенных в 2020 и 2021 годах на поставку свыше 3 млрд доз вакцин до проведения клинических испытаний. Контракты при этом заключались под личным контролем главы Еврокомисси