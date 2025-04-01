Депутаты Верховного Совета на пленарном заседании, которое прошло в режиме скайп-конференции, приняли сразу в двух чтениях изменения и дополнения в законодательство об ОСАГО. Речь идет о Законе ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Кодексе ПМР об административных правонарушениях.
Полис ОСАГО – на неограниченный круг лиц
Инициатива по внесению изменений и дополнений в закон об ОСАГО принадлежит Правительству. Ко второму чтению законопроекта Комитет по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам предложил 13 поправок. Они, в частности, предусматривают исключение из правового поля договора обязательного страхования автогражданской ответственности с указанием ограниченного круга лиц, допущенных к управлению транспортным средством. То есть изменения направлены на то, чтобы полис ОСАГО распространялся на неограниченный круг лиц. Это позволит исключить ситуации, когда виновник аварии, не вписанный в полис, вынужден был возмещать страховщику сумму выплаты потерпевшему.
Страховка на неограниченное количество водителей исключает необходимость внесения изменений в полис, если управление транспортным средством передается другому водителю. Не нужно будет заранее уведомлять страховую компанию о каждом водителе, что упрощает процесс передачи автомобиля в пользование. К тому же, упростится процедура оформления полиса: не нужно будет предоставлять копии водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством.
Поправка Комитета по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам коснулась пункта 3 статьи 9 Закона. Редакция с учетом поправки будет выглядеть так: «По договору обязательного страхования автогражданской ответственности покрывается риск гражданской ответственности любого владельца транспортного средства (в том числе лица, управляющего транспортным средством без ведома владельца), независимо от того, заключен он физическими или юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом».
Закон был принят парламентом сразу в двух чтениях и вступит в силу с 1 мая 2025 года.
За отсутствие полиса ОСАГО штрафы повысятся
Еще одна инициатива Правительства – ужесточить ответственность за несоблюдение требований об ОСАГО (изменения в Кодекс об админправонарушениях). За отсутствие приднестровского полиса штрафы повысятся. Сейчас КоАП предусматривает санкции в размере всего 5 РУ МЗП за управление без полиса на неограниченное число лиц (92 руб.).
«К сожалению, это не тот штраф, который побуждает людей исполнять обязанность по обязательному страхованию. Инициатива была внесена в феврале 2024 года. Была проведена большая работа с ответственным комитетом. Были подготовлены поправки уточняющего характера», - рассказал, представляя законопроект, начальник Контрольно-правового управления Министерства внутренних дел Радион Чеботарь.
Поправки Комитета по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам уточнили сумму штрафа за отсутствие полиса ОСАГО: она будет равна 20 РУ МЗП (368 руб.), что примерно соответствует средней стоимости страхового полиса автогражданской ответственности.
Депутаты Верховного Совета поддержали законопроект сразу в двух чтениях. Новые нормы вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.