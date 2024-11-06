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Дональд Трамп одержал победу на выборах в США

Дональд Трамп одержал победу на выборах в США
Источник: Xinhua

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, вернув себе пост главы государства. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон официально объявил Трампа избранным президентом после завершения подсчета голосов. Победа Трампа знаменует возвращение к власти после его предыдущего срока с 2017 по 2021 год и указывает на высокую поддержку республиканца среди американских избирателей, пишет dknews.kz.

Одновременно с победой Трампа республиканская партия также получила большинство в Сенате США, что значительно усиливает её позиции в Конгрессе. Теперь республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что позволит новому президенту более уверенно реализовывать свои законодательные инициативы. Это преимущество даст возможность ускорить принятие решений по ключевым вопросам внутренней и внешней политики.

Дональд Трамп в ближайшее время начнет формировать свою администрацию, и политические обозреватели ожидают, что приоритетными направлениями его нового срока станут экономические реформы, усиление пограничного контроля, а также пересмотр ряда международных соглашений. С учетом большинства в Сенате республиканцы смогут более легко утверждать предложенные администрацией законопроекты, а также влиять на назначения в суды, что может изменить баланс в судебной системе США.

Победа Трампа и успех республиканцев в Конгрессе привлекают внимание мирового сообщества, так как возможные изменения во внешнеполитическом курсе США могут повлиять на глобальные экономические и дипломатические отношения.

Трамп назвал себя избранным 47-м президентом США и поблагодарил народ «за исключительную честь». Политика уже начали поздравлять с победой зарубежные лидеры

Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он назвал себя 47-м президентом США. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками, пишет rbc.ru.

«Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом», — сказал он, назвав предварительные результаты голосования «политической победой, которую наша страна еще не видела».

Ранее о победе Трампа объявил прореспубликанский канал Fox News, остальные издания США пока не сообщают о завершении гонки. По данным Associated Press, у него — 267 голосов выборщиков, The New York Times также дает данные о 267 голосах. По данным Reuters, 266. Для победы необходимо набрать 270 голосов.

В кепке с надписью «45-47» Трамп приходил отдавать голос на выборах. Надпись размещена сбоку на красной кепке MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой» — его неизменный предвыборный лозунг).

Сейчас в США выбирают 47-го президента, а Трамп в свой прошлый срок (2017–2020) был 45-м.

С победой Трампа уже начали поздравлять зарубежные лидеры: первым это сделал глава Сальвадора. Также о победе Трампа и пути к ней заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан.
  • Вчера, 12:07
  • DTV
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