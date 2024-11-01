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Нетяньяху признал причастность Израиля к подрывам пейджеров

Нетяньяху признал причастность Израиля к подрывам пейджеров
Фото: Amir Cohen, Reuters/Биньямин Нетаньяху (слева) и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время еженедельного заседания Кабинета министров впервые признал, что страна причастна к сентябрьскому подрыву пейджеров и раций «Хезболлы» в Ливане, пишет kommersant.ru.

«Операция с пейджерами и ликвидация (лидера «Хезболлы» Хасана.— "Ъ") Насраллы были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне»,— сказал господин Нетаньяху. По данным The Times of Israel, речь идет о недавно уволенном министре обороны Йоаве Галанте.

17 и 18 сентября в Ливане взорвались пейджеры и другие электронные устройства, которыми пользовались члены «Хезболлы». В результате погибло более 30 человек, пострадали тысячи. «Хезболла» обвинила в происшедшем спецслужбы Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о непричастности его страны к подрыву электроники. Как тогда сообщала газета The Washington Post, первые заминированные рации в Ливане появились в 2015 году, а операцию по подрыву пейджеров «Моссад» готовил с 2022 года.

Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галанта 5 ноября. Свое решение он объяснял потерей доверия к главе Минобороны. Сам господин Галант назвал три причины своей отставки, среди которых — его позиция по призыву в ЦАХАЛ каждого гражданина Израиля призывного возраста.
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