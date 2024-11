Дело касается жалобы американского издания The New York Times, которое запрашивало информацию по переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer, но получило отказВ Европейском суде юстиции в Люксембурге начались слушания по делу о переписке по телефону главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла относительно закупок вакцин против коронавируса для стран ЕС во время пандемии. Об этом говорится на сайте трибунала, пишет ТАСС Как поясняется в документах суда, дело касается жалобы американского издания The New York Times, которое запрашивало информацию по переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия аргументировала это тем, что переписка по телефону не является документом, который должен быть сохранен, поэтому ее невозможно найти."Еврокомиссия в оспариваемом решении постановила без указания причин, что запрошенная информация не существует, противореча председателю Еврокомиссии без каких-либо оснований, что квалифицируется как недобросовестное администрирование", - говорится в материалах суда относительно доводов The New York Times.Кроме того, издание обвиняет ЕК в нарушении права на получение информации. "Применив внеправовой аргумент, основанный на статье 7, Еврокомиссия незаконно отменила Регламент № 1049/2001 и, в частности, его статью 3(а), посчитав незарегистрированные текстовые сообщения не соответствующими требованиям Регламента № 1049/2001 и/или не применив статью 3(а) Регламента № 1049/2001 к запрашиваемой информации, тем самым нарушив основное право на получение информации, защищенное статьей 11 Хартии основных прав Европейского союза", - говорится в материалах суда.Информация об СМС-переписке фон дер Ляйен впервые стала достоянием общественности в 2021 году после публикации в газете The New York Times. Ряд политиков и депутатов Европарламента тогда же потребовали от Еврокомиссии обнародовать эту переписку, чтобы убедиться, что в ее ходе не были нарушены нормы ЕС по транспарентности и размещению закупок. ЕК фактически подтвердила обсуждение контрактов с Pfizer через СМС, но категорически отказалась публиковать саму переписку, утверждая, что она якобы была "по ошибке удалена".Фон дер Ляйен с тех пор обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, по СМС-переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла без предварительного согласования со странами ЕС. Речь идет о сделке по закупке 1,8 млрд доз вакцины Pfizer на общую сумму €35 млрд.Еще один суд по заключению главой ЕК контракта на закупку вакцины по переписке проходит в бельгийском Льеже. В мае трибунал начал рассмотрение иска против Урсулы фон дер Ляйен за нарушения, которые, вероятно, были допущены при заключении контрактов на закупку вакцины от коронавируса американской компании Pfizer на €35 млрд. Тогда, как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, заседание носило закрытый характер, сама фон дер Ляйен в суд не явилась, направив лишь своих адвокатов.Первое заседание было посвящено ключевому процедурному вопросу: должен ли заниматься делом суд Бельгии, на территории которой были совершены вероятные нарушения, или дело может забрать генеральная прокуратура ЕС. Эта структура была создана в 2021 году по инициативе Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен специально для расследований нарушений, связанных с использованием денег Евросоюза.