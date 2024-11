В списке кандидатов на звание лучшего футболиста нашлось место многим звездам.Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) объявила номинантов на собственную премию The Best, пишет korrespondent.net На звание лучшего футболиста мира будет претендовать 11 игроков, в том числе Родри и Винисиус Жуниор.Список претендентов на звание лучшего футболиста года FIFA The BestДжуд Беллингем (Реал)Дани Карвахаль (Реал)Эрлинг Холанд (Ман Сити)Родри (Ман Сити)Тони Кроос (Реал)Килиан Мбаппе (Реал)Винисиус Жуниор (Реал)Лионель Месси (Интер Майами)Федерико Вальверде (Реал)Ламин Ямаль (Барселона)Флориан Вирц (Байер)