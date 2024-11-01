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FIFA объявила претендентов на премию The Best

FIFA объявила претендентов на премию The Best
Фото: Getty Images/Родри

В списке кандидатов на звание лучшего футболиста нашлось место многим звездам.

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) объявила номинантов на собственную премию The Best, пишет korrespondent.net.

На звание лучшего футболиста мира будет претендовать 11 игроков, в том числе Родри и Винисиус Жуниор.

Список претендентов на звание лучшего футболиста года FIFA The Best

Джуд Беллингем (Реал)
Дани Карвахаль (Реал)
Эрлинг Холанд (Ман Сити)
Родри (Ман Сити)
Тони Кроос (Реал)
Килиан Мбаппе (Реал)
Винисиус Жуниор (Реал)
Лионель Месси (Интер Майами)
Федерико Вальверде (Реал)
Ламин Ямаль (Барселона)
Флориан Вирц (Байер)
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
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