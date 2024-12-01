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В Одессе депутаты утвердили снос памятника Пушкину напротив мэрии

В Одессе депутаты утвердили снос памятника Пушкину напротив мэрии
иточник фото: edinaya-odessa.org

4 декабря одесский городской совет во время сессии утвердил демонтаж ряда памятников, в том числе памятника Пушкину на Приморском бульваре напротив здания мэрии.

Депутаты приняли изменения в бюджет города, выделив средства на проектирование уничтожения 12 памятников. За проголосовали 40 депутатов и только трое воздержались от голосования, пишет edinaya-odessa.org.

Кроме бюста Пушкина на Приморском бульваре, сооружённый на средства собранные одесситами, депутаты утвердили снос его скульптуры на улице Пушкинской, а также ряд одесских памятников, среди которых памятник Маринеско, Стена Чекистов, памятник комсомольцам Одесской области и другие.

Произвести "демонтаж памятника поэту А. С. Пушкину с обновлением элементов благоустройства территории на Приморском бульваре в г. Одессе", говорится в документе, принятом большинством депутатов, сообщает ТАСС.

Памятник Пушкину находится под охраной ЮНЕСКО. Он был установлен в 1889 году за средства горожан. Этим же постановлением, вносящим изменения в бюджет города, депутаты выделили средства на снос еще 11 городских памятников, "содержащих имперскую символику". Среди них - еще один памятник Пушкину на Итальянской улице, памятник советскому подводнику Александру Маринеско на спуске Виталия Блажко, памятник Комсомольцам Одесчины в сквере между улицами Старопортофранковская и Мечникова, Стена Чекистов на пересечении улиц Мечникова и Болгарской и ряд других.

Ранее группа деятелей культуры Украины и других стран направила письмо гендиректору этой организации Одре Азуле с просьбой остановить волну сноса памятников и переименования улиц в Одессе. Авторы отмечали, что большая часть исторического центра Одессы, которая сейчас входит в охранную зону ЮНЕСКО, была построена во времена Российской империи, а решения по сносу памятников принимаются без консультаций с общественностью. Обращение подписали более ста человек, в том числе дочь Исаака Бабеля Лидия, его внук Андрей Маляев-Бабель, дирижер Одесского филармонического оркестра Гобарт Эрл, скульптор Михаил Рева, писательница Юлия Верба и ее сестра, певица Леся Верба, пианист Алексей Ботвинов, писатель Борис Барский, краевед Александр Бабич и другие.
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