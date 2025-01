Хотя в Европе достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, а цены снизились с начала года, она рискует столкнуться с энергетическим дефицитом. В итоге весь дополнительный объем СПГ в мире пойдет на восполнение ее запасовИспытывающая энергетический голод Европа угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ, более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки рискуют быть вытесненными с рынка, сообщает Bloomberg.Впервые с начала энергетического кризиса из-за военных действий на Украине Европа рискует не выполнить план по заполнению своих газовых хранилищ на следующую зиму, отмечает агентство. Хотя в Европе достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, а цены снизились с начала года, запасы газа сокращаются из-за холодной погоды, пишет rbc.ru На прошлой неделе Bloomberg писал, что из-за холодов Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет: если в прошлом году в это же время хранилища были заполнены на 86%, то теперь — лишь на 70%.Кроме того, истек контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину, прокачка остановилась с 1 января. Теперь остался единственный маршрут транзита в ЕС — через Турцию. На прошлой неделе цены на газ в Европе снизились до минимума с 31 декабря 2024 года. До этого они росли на фоне грядущей остановки транзита российского газа через Украину.«В этом году в Европе наверняка возникнет энергетический дефицит. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который появится на рынках в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа», — считает аналитик Bank of America Франсиско Бланш.Чтобы покрыть спрос, Европе потребуется импортировать дополнительно около 10 млн т СПГ в год — примерно на 10% больше, чем в 2024 году, пояснил аналитик компании MST Marquee Саул Кавоник. Поскольку вариантов пополнения запасов на следующую зиму станет меньше, Европе потребуются поставки СПГ, часть которых будет поступать из Азии, где сосредоточены крупнейшие мировые потребители. В зависимости от того, как сформируется спрос, конкуренция приведет к росту цен выше, чем могут себе позволить такие страны, как Индия, Бангладеш и Египет, а также будет препятствовать восстановлению экономики Германии.Фьючерсы на газ в Европе, которые также влияют на спотовые цены на СПГ в Азии, до сих пор примерно на 45% выше по сравнению с прошлым годом. Ситуация с ценами «усугубится, если запасы в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут истощены, что приведет к конкуренции за груз», считает аналитик энергетической брокерской компании Poten & Partners Inc Джейсон Фир.Помимо развивающихся стран Азии, в конкуренцию за СПГ в предстоящем отопительном сезоне могут быть втянуты и страны Южной Америки — в частности, Аргентина. Египет также рискует: в прошлом году страна превратилась из экспортера СПГ в импортера на фоне летних отключений электроэнергии, увеличив закупки до самого высокого уровня с 2017 года.В некоторых случаях производители СПГ смогут нарастить мощности. По данным Kpler, ожидается, что в этом году экспорт СПГ из США вырастет примерно на 15%, поскольку завод СПГ Plaquemines компании Venture Global LNG Inc и завод СПГ Corpus Christi компании Cheniere Energy Inc увеличивают производство. Однако, предупредили в Cheniere, темпы в этом году будут «относительно медленными».На данный момент у Азии достаточно возможностей, чтобы уступить поставки СПГ Европе. Импортеры СПГ из Китая перепродают поставки и в основном прекратили закупки на спотовом рынке, где цены повышены. Индийские импортеры газа обратились к более дешевым альтернативам, а Бангладеш был вынужден скорректировать тендеры после того, как цены оказались слишком высокими. Египет перешел на газойль.«Если нынешние планы по наращиванию производства СПГ оправдаются, 2026 год должен стать светом в конце тоннеля», — считает в то же время аналитик Rabobank Флоренс Шмит.Минобороны ранее сообщило, что Киев для прекращения поставок газа атаковал девятью БПЛА самолетного типа компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводуЦена газа в Европе в ходе биржевых торгов 13 января отреагировала минимальным ростом на 1% на новости об атаке компрессорной станции газопровода "Турецкий поток" со стороны ВСУ, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до около $500 за 1 тыс. куб. м, или 47,375 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). На открытии торгов цена выросла примерно на 4%, а после сообщений об атаке "Турецкого потока" - дополнительно только на 1%.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев для прекращения поставок газа в Европу атаковал девятью БПЛА самолетного типа компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". При этом компрессорная станция осуществляет подачу газа в газопровод в штатном режиме.Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.Цена газа в Европе плавно росла в конце декабря в ожидании прекращения транзита российского газа через Украину. При этом на первых торгах после остановки поставок газа из РФ котировки лишь незначительно росли на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с осени 2023 года. После этого цены снизились.Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 года упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. куб. м. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что цены на газ в 2025 году вырастут на всех основных мировых рынках, но в 2026-2027 годах ожидается падение котировок. В Европе цена в 2025 году вырастет умеренно, а остановка украинского транзита не станет ключевым фактором ценообразования: ожидается только краткосрочный рост в пределах 10%.