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Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме

Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме
фото: AP Photo / Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на слова украинского политика.

"Я убежден, что эта ситуация пройдет и дальше нас будут ждать более важные дела", — заявил Зеленский, добавив, что поедет на следующую встречу с американским лидером, если он его пригласит ради конструктивного диалога и решения реальных проблем и серьезных вопросов, сообщает ria.ru.

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

В понедельник газета The New York Times сообщила, что Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.

Маск: Зеленский ухудшил свое положение в глазах общественности

Украинский лидер Владимир Зеленский «навредил себе» в глазах общественности после его перепалки с американским президентом в Белом доме. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск, пишет gazeta.ru.

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — подчеркнул он.

Директор ФБР попросил Конгресс расследовать, куда пошли деньги отправленные в Украину

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что попросил Конгресс США расследовать, куда пошли деньги отправленные на помощь Украине. По его словам, Штаты не могут иметь полное доверие к Владимиру Зеленскому, который якобы не говорит, куда идут деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Epoch Times.

"Наши деньги использовались против нас, против американских военнослужащих и против наших союзников там (в Афганистане - ред.), буквально. Боюсь, что именно к этому мы сейчас идем. Мы даже еще не затронули другие вещи, которые мы передали Украине. Сейчас речь идет исключительно о деньгах. Я попросил Конгресс расследовать, куда ушли эти средства. Американский народ заслуживает ответа, потому что это наши деньги. Это наши налоговые доллары", - сказал Патель.

Он добавил, что дело не в том, что Штаты отправили миллиард долларов, а в том, что сумма отправленная в одну страну в сто раз превышает этот миллиард.

"Я не понимаю, как Конгрессу позволяют так поступать. Зеленский вышел на мировую арену и заявил: "Россия выпустила ракету по Польше", что буквально было бы актом войны. В итоге выяснилось, что Россия не запускала никакой ракеты. Оказалось, что ракета была выпущена с территории Украины и попала в Польшу", - сказал глава ФБР.

Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский просит дать еще больше финансовой помощи и больше техники, то ему стоит "ответственно подходить к своим глобальным заявлениям, которые подводят нас к грани войны".

"Мы просто не можем иметь полную уверенность и доверие к лидеру, которому выделяют 100 миллиардов долларов, а затем он заявляет: "Я не скажу вам, куда ушли деньги", - резюмировал Патель.

Сенат США утвердил Кэша Пателя на должность главы ФБР 20 февраля 2025 года. При этом все демократы выступали против.

  • 3-03-2025, 12:30
  • DTV
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