Прокурор ПМР сможет возбуждать и расследовать дела по преступлениям против государственной власти, против интересов государственной и муниципальной службы, а также по преступлениям, совершенным должностными лицами. Дополнительные полномочия Прокурору ПМР дал Верховный Совет, поддержав поступившие от Анатолия Гурецкого законопроекты во втором окончательном чтении. Полномочиями по расследованию уголовных дел Прокуратура обладала до 2012 года, когда в республике еще не был образован Следственный комитет, передает пресс-служба Верховного Совета республики.
Изменения в 3 закона были приняты с учетом поправок, подготовленных профильным Комитетом по законодательству, защите прав и свобод граждан. Например, только Прокурор республики, а не его заместитель, будет вправе поручить проверку заявления или сообщения о преступлении, а также поручить произвести предварительное следствие. Вести дела по должностным преступлениям будут старшие следователи Прокуратуры, их число не должно превышать 3 штатных единиц. Помимо этого, Прокурор получает право истребовать у Следственного комитета уголовное дело при необходимости.
При обсуждении законопроекта депутат Верховного Совета Порфирий Шкильнюк интересовался, наделена ли Прокуратура функциями следствия, обвинения и надзора в каких-либо странах. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий пояснил, что такая система действует практически на всем постсоветском пространстве.
«Даже более в расширенном виде она присутствует и в законодательстве Молдовы, Украины, Белоруссии и России. Те полномочия, которые мы просим добавить в действующее законодательство, они значительно уже, нежели те полномочия, которые предусмотрены в странах постсоветского пространства», – отметил Анатолий Гурецкий.
Пояснения к прокурорским законопроектам дала вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева. Она подчеркнула, что инициативы долго обсуждались в парламенте и новые полномочия призваны решить возникающие на практике проблемы.
«Это будут не все дела по должностным преступлениям, а только те, по которым у Прокурора будут возникать вопросы. Поэтому есть поправка, где мы ограничили количество следователей, которые будут работать, для того чтобы не были созданы управления с огромным количеством работников. Речь идет о тех делах, где Следственный комитет не принимает вовремя меры, и для того, чтобы не было длительных переписок, иногда бывают необоснованные аресты. И тогда Прокурор будет иметь право истребовать это дело. Или же, когда Следственный комитет отказывается возбуждать дело, Прокурор будет иметь право возбудить. То есть это для того, чтобы создать баланс и систему сдержек и противовесов. Это долго обсуждалось, поэтому мы максимально своими поправками отрегулировали этот вопрос, чтобы это было разумно, правильно и законно», – выступила на пленарном заседании Галина Антюфеева.
Большинством голосов прокурорские законопроекты были поддержаны Верховным Советом во втором окончательном чтении. Изменения внесены в Конституционный закон ПМР «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики», в Уголовно-процессуальный кодекс ПМР и в закон «О Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики». Законопроекты вступят в силу спустя 14 дней после дня официального опубликования.