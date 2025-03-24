В 2024 году контрольно-надзорные органы Молдовы выявили почти 850 тысяч несоответствующих требованиям игрушек.
Цифры, изученные порталом Anticoruptie.md, подтверждают масштаб серьезных проблем безопасности, сохраняющихся на рынке игрушек. Проверка документации в торговых точках показала, что многие товары, предназначенные для детей, продаются без сертификатов соответствия и без надлежащей маркировки. В то время как более крупные игрушки, как правило, соответствуют требованиям законодательства, более мелкие, такие как слаймы, игрушки-антистрессы и мягкие игрушки, часто не имеют какой-либо официальной документации и попадают на рынки, обходя легальные каналы экспорта.
Судя по всему, торговля игрушками является чрезвычайно процветающим бизнесом в Республике Молдова, объем импорта которого увеличивается из года в год. По данным Таможенной службы, в 2023 году было импортировано 2756,5 тонн игрушек на сумму 469,2 млн леев, а в 2024 году объем импорта увеличился до 2918,8 тонн, достигнув общей стоимости 528,8 млн леев, пишет mybusiness.md.
Более того, согласно данным баз данных международной торговли, в 2024 году Республика Молдова импортировала в общей сложности 4246 тонн игрушек в широком смысле (включая трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, детские и кукольные коляски, игры-головоломки и т. д.) любого типа. Более половины из них — 53,7% — из Китая (2281 тонна).На втором месте Румыния - 803 тонны, на третьем Италия - 263 тонны.
Однако эти цифры отражают только официальный импорт и не включает игрушки, купленные онлайн из-за рубежа, в случае посылок стоимостью менее 150 евро, ввезенные лично гражданами из-за рубежа в пределах необлагаемых налогом лимитов или ввезенные нелегально. Поэтому реальный объем импортируемых игрушек, скорее всего, значительно выше.
В случае посылочного импорта, а также при личном ввозе, качество игрушек никто не контролирует.
Чтобы лучше понять частоту случаев аллергических реакций на игрушки в Республике Молдова, журналисты обратились в Институт матери и ребенка — самое известное медицинское учреждение республиканского уровня, специализирующееся на акушерстве, гинекологии, неонатологии и педиатрии. Там они пообщались с Татьяной Горелко, врачом-аллергологом-педиатром, доктором медицинских наук, доцентом, заведующей отделением аллергологии. Врач разъяснила общую ситуацию с игрушками, учитывая, что отдельной статистики по аллергическим реакциям, вызванным именно несоответствующими игрушками, не существует. Однако определенные выводы можно сделать, учитывая, что порой даже сертифицированные игрушки могут представлять опасность для здоровья детей.
"К сожалению, такие случаи существуют, - сказала врач. - В некоторых ситуациях дети даже попадают в больницу или приходят на консультации из-за развития аллергических реакций, вызванных игрушками. В нашем отделе ежемесячно происходит 4–5 подобных случаев. Наиболее распространенным является контактный дерматит. После покупки новой игрушки родители замечают появление сыпи на руках или лице ребенка, особенно если речь идет о мягких игрушках, которые дети обнимают или с которыми спят. В местах интенсивного контакта может возникнуть раздражение, особенно если игрушка имеет яркие цвета. Хотя они могут показаться привлекательными, эти цвета — например, белый, оранжевый или красный — могут содержать опасные вещества, такие как свинец или кадмий, которые могут вызывать аллергические реакции".
В то же время Татьяна Горелко отметила, что за последние годы ситуация значительно улучшилась благодаря повышению информированности и внимания со стороны родителей, а направления пациентов стали происходить гораздо реже. Если раньше люди покупали игрушки, не обращая внимания на их происхождение и качество, то сегодня большинство предпочитают приобретать продукцию из проверенных источников, избегая игрушек с резким запахом или яркой расцветкой. Еще 20–30 лет назад многие игрушки, особенно китайские, изготавливались из материалов сомнительного качества и даже оставляли следы краски на руках. Сейчас, хотя ситуация и улучшилась, случаи аллергических реакций, вызванных неподходящими игрушками, все еще имеют место.
На вопрос об игрушках из латекса или силикона специалист объяснила, что их не рекомендуется давать детям младше трех лет, поскольку они имеют привлекательные цвета и запахи, из-за которых малыши могут захотеть тянуть их в рот, что опасно. Даже дети старшего возраста должны использовать эти игрушки под присмотром взрослых. Хотя они могут способствовать развитию мелкой моторики пальцев, существует риск проглатывания или контакта с токсичными веществами. Она заявила, что в случае чистого силикона он не является вредным, однако латексные игрушки представляют опасность, поскольку в последние годы были зарегистрированы многочисленные случаи аллергии, вызванной этим материалом. Поэтому врач рекомендовал избегать игрушек, содержащих латекс, в том числе детских бутылочек.
Что касается симптомов, на которые родителям следует обращать внимание при подозрении на аллергическую реакцию, вызванную игрушкой, врач объяснил, что они обычно появляются вскоре после покупки новой игрушки. Если игрушка издает резкий запах и ребенок начинает чихать, у него чешутся нос или глаза или он кашляет, это должно вызвать подозрение. Также тревожным сигналом является появление красных пятен на коже, особенно на руках или лице. Если ребенок положил игрушку в рот и появились симптомы удушья или затруднения дыхания, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, мягкие плюшевые игрушки могут накапливать пыль — еще один распространенный аллерген. Важно периодически их стирать и ограничивать их количество в комнатах детей, страдающих аллергией или астмой.
При этом врач подчеркнул, что если игрушка имеет специфический запах, вызывающий подозрения, родителям не стоит пытаться проветрить ее в надежде, что запах исчезнет. Такие игрушки следует немедленно утилизировать, так как они могут содержать химические вещества, опасные для здоровья ребенка.