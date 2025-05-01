В прошлом году пенсии, пособия, компенсации и другие социальные выплаты осуществлялись своевременно и в полном объеме. Об этом рассказала директор Единого государственного фонда социального страхования Алевтина Береза на заседании Правительства, представляя отчет об исполнении бюджета Фонда за 2024 год, сообщает пресс-служба Правительства.
Докладчик отметила, доходная часть бюджета ЕГФСС в отчетном периоде составила 2,6 млрд рублей, из которых львиная доля – налоговые поступления Фонда. Расходная часть сложилась в размере 2,7 млрд рублей, по сравнению с 2023 годом она увеличились на 4,7%. Одним из основных направлений расходования средств является пенсионное обеспечение. На эти цели было выделено более 2,4 млрд рублей.
Алевтина Береза отметила, что общее число получателей пенсий к концу отчетного года увеличилось на 924 человека и составило – 97,1 тыс. При этом количество получателей трудовых пенсий выросло на 982 человека, а число получателей социальных пенсий сократилось на 58 человек. Прожиточный минимум пенсионеров был увеличен на 5,29% и составил 1 691 рубль. Средний размер пенсии с учетом надбавок и повышений на конец отчетного года увеличился на 9,5% и составил 1684 рубля 70 копеек.
Еще один объемный пункт расходной части – обязательное социальное страхование. По данным, представленным руководителем Фонда, в 2024 году было выплачено 99,6 тыс. пособий застрахованным работающим гражданам, – на 11,1 тыс. меньше, чем в предыдущем году. По временной нетрудоспособности выплачено 67,4 тыс. пособий, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двух лет – 28,1 тыс. Более 1 тыс. было выплачено пособие по беременности и родам, а также в виде единовременных начислений при рождении или усыновлении ребенка и иным статьям. В целом, расходы по данному направлению снизились на 1,8 млн рублей и составили 158,6 млн. Также глава Фонда подчеркнула, что произошли некоторые изменения в системе государственных пособий. Пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также по уходу за ребенком до двух лет были проиндексированы на 10%.
Особое внимание было уделено санаторно-курортному лечению и оздоровлении работников и их членов семей. За отчетный период было выдано 774 путевки для взрослых и 2,9 тыс. путевок на детское летнее оздоровление. Общая сумма расходов составила 14,3 млн рублей.
Еще одно немаловажное направление – страхование от безработицы. На эти цели было направлено 8,5 млн руб. Для успешного трудоустройства по-прежнему остается актуальным несоответствие квалификации соискателей или отсутствие профессии. В таких случаях гражданам предлагается пройти курсы переподготовки или повышения квалификации. В 2024 году обучение, оплачиваемое из средств бюджета, прошли 64 человека. Во время учебы им выплачивалась стипендия, превышающая стандартное пособие по безработице на 15%. Обучение проходило по востребованным профессиям таким как повар, кондитер, электрогазосварщик и другим. После окончания курсов трудоустроено 16 человек.
Отдельное внимание уделялось трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. Такая практика успешно применяется в республике не первый год. В каникулярное время было трудоустроено 1 211 человек, из средств Фонда на эти цели было выделено 1,6 млн рублей.