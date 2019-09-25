11 июня Верховный Совет ПМР соберется на I чрезвычайное заседание в весенней сессии. Такое решение принято на заседании парламентского Президиума, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
«Сегодня поступил Указ Президента ПМР о введении режима чрезвычайного экономического положения в нашей республике. Соответственно, мы должны провести чрезвычайное заседание Верховного Совета ПМР. Предлагаю провести его завтра, 11 июня», - обратился к членам Президиума Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Из-за прекращения и сокращения поставок природного газа в Приднестровье, Указом Президента ПМР режим чрезвычайного экономического положения был введен 11 декабря 2024 года. Действие особого правового режима продлевалось 5 раз и завершилось 8 июня 2025 года.
Необходимость введения нового режима ЧЭП обусловлена сложной экономической ситуацией, которая вызвана сокращением поставок газа в Приднестровье.
Сегодня же Президиум Верховного Совета ПМР дополнил повестку 1-го пленарного заседания IX (весенней) сессии VII созыва, которое состоится также 11 июня. Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан предложил рассмотреть в первом чтении проекты законов, направленные Президентом ПМР в режиме законодательной необходимости. Это в том числе изменения в Кодекс об административных правонарушениях ПМР, которые ужесточают административную ответственность за использование средств мобильной связи во время управления автомобилем. Во втором чтении планируется рассмотрение поправок в КоАП, которые вводят ответственность за заведомо неисправную выхлопную систему транспорта. Это тоже законопроект Президента ПМР.
Комитет по экономической политике, бюджету и финансам вынес на завтрашнее пленарное заседание проект закона «О внесении изменений и дополнения в Закон ПМР «О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия в связи с введением чрезвычайного экономического положения, связанного с сокращением (прекращением) поставок природного газа в ПМР», также направленный главой государства в режиме законодательной необходимости. Сегодня документ был рассмотрен на заседании Комитета по экономической политике, на пленарном заседании он будет рассмотрен сразу в двух чтениях, для принятия во втором чтении подготовлена таблица поправок.
Следующее пленарное заседание Президиум Верховного Совета ПМР назначил на 25 июня. В повестку 2-го заседания IX сессии внесены законопроекты, подготовленные к рассмотрению Комитетом по АПК и транспорту, Комитетом по вопросам региональной политики и Комитетом по экономической политике, бюджету и финансам. Верховный Совет утвердил Указ Президента о введении режима чрезвычайного экономического положения в Приднестровье на 30 суток
11 июня Верховный Совет ПМР открыл IX сессию VII созыва и сразу провел 1-е чрезвычайное заседание, на котором принял Постановление «Об утверждении Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 июня 2025 года № 211 «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Необходимость введения нового ЧП в экономике обоснована условиями возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровье и в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения.
Указ вступит в силу через 6 часов после обнародования.
Указом Президента на период действия особого правового режима устанавливается ряд чрезвычайных мер. Это в том числе, рационализация потребления природного газа и других энергоресурсов; формирование госрезерва энергоресурсов; установление особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов; запрет на экспорт энергоресурсов организациями; первоочередное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан. Будут введены и ряд ограничений. Это, например, ограничения на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг; особый порядок реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости, а также другие меры, которые будут необходимы для предотвращения, минимизации и устранения последствий дефицита природного газа и других энергоресурсов.
Согласно нормам закона «Об особых правовых режимах», на период действия режима чрезвычайного экономического положения могут быть ограничены некоторые конституционные права и свободы человека и гражданина: право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых и на установленную законом продолжительность рабочего времени; право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Указом Президента ПМР №211 Правительству ПМР поручено разработать и утвердить план мероприятий, которые должны максимально уменьшить риски для жизнедеятельности населения и государства. Министерству финансов на время действия ЧЭП предоставлено право принимать решения об отказе в выделении денежных средств из республиканского бюджета по статьям расходов, не отнесенных на цели, обеспечивающие непосредственное выполнение первоочередных, жизненно важных задач, необходимых для выполнения основных функций государства.
Надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных Указом о введении особого правового режима, будет обеспечивать Прокурор ПМР.