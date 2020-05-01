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Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета

Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета

Сегодня, 19 мая, президент Молдовы Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Глава республики напомнил, что два года назад, на заседании ВЕЭК в Сочи, благодаря единогласной поддержке стран Евразийского Экономического союза Республика Молдова стала первым государством-наблюдателем при этой организации, передает bloknot-moldova.md.

- Подчеркнул намерение страны продолжать и углублять взаимодеийствие с Евразийским Экономическим союзом и расширять повестку сотрудничества. При этом особый интерес представляют проекты в сфере агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС.

Высоко оценил начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия: агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли. Подтвердил стремление страны успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В завершение выступления президент Молдовы поблагодарил партнеров и, в частности, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за помощь стране в борьбе с распространением коронавируса. Глава государства выразил уверенность в том, что вместе мы сможем преодолеть глобальный пандемический кризис и вернуться к нормальному ритму взаимовыгодного сотрудничества.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:14
  • DTV
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