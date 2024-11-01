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Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью ИИ, номинирована на две премии «Грэмми»

Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью ИИ, номинирована на две премии «Грэмми»
фото: Mark and Colleen Hayward/Getty

В этом году The Beatles были номинированы на две премии «Грэмми». Их песня «Now and Then», написанная в 1960 году, была обработана с помощью искусственного интеллекта и выпущена в прошлом году. Теперь она представлена в номинациях «Запись года» и «Лучшее рок-исполнение». Группа будет соревноваться с такими исполнителями, как Сабрина Карпентер, Чаппелл Роан и Бейонсе, передает incrussia.ru.

Хотя группа распалась 50 лет назад, в прошлом году Пол Маккартни решил использовать ИИ, чтобы создать «последнюю запись Beatles». Он взял за основу одну из демо-записей Джона Леннона 1978 года, и применил искусственный интеллект, чтобы улучшить плохое качество звука.

Маккартни вдохновил документальный сериал Питера Джексона «The Beatles: Get Back» 2021 года, основанный на архивных кадрах записи «Let It Be». Эти записи 1969 года звучали не очень хорошо, но редактор диалогов фильма Эмиль де ла Рей использовал ИИ, чтобы распознать каждый из голосов Beatles и изолировать их от фонового шума. Эта же технология помогла продюсеру Джайлзу Мартину сделать новый стереомикс для альбома Beatles 1966 года «Revolver».

Аудиоредактирование на основе ИИ похоже на то, как платформы видеочатов, такие как FaceTime, Google Meet или Zoom, могут убрать фоновый шум из звонка. Модели машинного обучения можно обучить на чем-то конкретном, будь то человеческий голос во время видеозвонка или определенный вид гитары в студии, и научиться изолировать эти звуки от остальной части записи.

Теперь всех интересует вопрос: смогут ли Beatles победить исключительно за счет новизны среди всех песен, номинированных на «Запись года». Тем временем, трек «Now and Then» собрал 78 млн прослушиваний на Spotify.

Софи Веластеги никогда не планировала делать карьеру в сфере ИИ, но работа в Apple пробудила в ней интерес к этой области. Она поняла, как искусственный интеллект может улучшить жизни людей, и заинтересовалась его огромным потенциалом для создания персонализированных решений.
  • Сегодня, 07:24
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