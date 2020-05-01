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В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет

В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет

Ежеминутно на один квадратный метр выливалось 50 литров воды. Такого рекорда не помнят уже 50 лет.

В Одессе накануне выпало рекордное количество осадков за последние 50 лет. Об этом сообщила директор департамента городского хозяйства горсовета Наталья Мостовских в видеообращении.

По ее словам, ожидалось от 13 до 16 мм осадков, а выпало в три раза больше, передает korrespondent.net.

"С 9 утра начался залповый ливень. По состоянию на 12 часов дня количество осадков составило 49 мм. Для того, чтобы наглядно представить: это 50 литров воды, вылитых ежеминутно на один квадратный метр поверхности. Естественно, что с таким большим объемом осадков не в состоянии справиться ливневая канализация", - сказала она.

Последний раз подобная ситуация в мае была в 1962 году. Тогда при среднемесячной норме в 26 мм выпало 66 мм осадков.

Правоохранители оцепили часть затопленных улиц, чтобы "избежать транспортного коллапса". Движение уже восстановлено по Приморской, Среднефонтанской и восстанавливается на Балковской и Французском бульваре, где вода начала сходить.





Как сообщалось, в Одессе с утра, 28 мая, начался сильный ливень, который затопил Приморскую и Балковскую улицы.
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:54
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