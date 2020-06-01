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УЕФА утвердил новое расписание Евро-2020

УЕФА утвердил новое расписание Евро-2020

Матчи пройдут в 12-ти городах Европы.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12-ти городах Европы. Напомним, что турнир перенесли на один год из-за пандемии коронавируса, которая заставила все турниры взять паузу.

Исполнительный комитет УЕФА в среду, 17 июня, утвердил расписание перенесенного турнира. Отметим, что принимающий города останутся прежними, так как все подтвердили свою готовность принять матчи в следующем году.

Расписание матчей Евро-2020:

Групповой этап
Пятница, 11 июня

Группа A: Турция - Италия (Рим)

Суббота 12 июня

Группа A: Уэльс - Швейцария (Баку)
Группа B: Дания - Финляндия (Копенгаген)
Группа B: Бельгия - Россия (Санкт-Петербург)

Воскресенье, 13 июня

Группа D: Англия v Хорватия (Лондон)
Группа C: Австрия - Победитель плей-офф D или A (Бухарест)
Группа C: Нидерланды - Украина (Амстердам)

Понедельник, 14 июня

Группа D: Победитель плей-офф C - Чехия (Глазго)
Группа E: Польша - Победитель плей-офф B (Дублин)
Группа E: Испания - Швеция (Бильбао)

Вторник, 15 июня

Группа F: Победитель плей-офф A или D - Португалия (Будапешт)
Группа F: Франция - Германия (Мюнхен)

Среда, 16 июня

Группа B: Финляндия - Россия (Санкт-Петербург)
Группа A: Турция - Уэльс (Баку)
Группа A: Италия - Швейцария (Рим)

Четверг, 17 июня

Группа C: Украина - Победитель плей-офф D или A (Бухарест)
Группа B: Дания - Бельгия (Копенгаген)
Группа C: Нидерланды - Австрия (Амстердам)

Пятница, 18 июня

Группа E: Швеция - Победитель плей-офф B (Дублин)
Группа D: Хорватия - Чехия (Глазго)
Группа D: Англия - Победитель плей-офф C (Лондон)

Суббота, 19 июня

Группа F: Победитель плей-офф A или D - Франция (Будапешт)
Группа F: Португалия -Германия (Мюнхен)
Группа E: Испания - Польша (Бильбао)

Воскресенье, 20 июня

Группа A: Италия - Уэльс (Рим)
Группа A: Швейцария - Турция (Баку)

Понедельник, 21 июня

Группа C: Победитель плей-офф D или A - Нидерланды (Амстердам)
Группа C: Украина - Австрия (Бухарест)
Группа B: Россия Дания (Копенгаген)
Группа B: Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург)

Вторник 22 июня

Группа D: Чехия - Англия (Лондон).
Группа D: Хорватия - Победитель плей-офф C (Глазго).

Среда 23 июня

Группа E: Плей-офф победитель B - Испания (Бильбао)
Группа E: Швеция - Польша (Дублин)
Группа F: Германия - Стыковой победитель A или D (Мюнхен)
Группа F: Португалия - Франция (Будапешт)

Дни отдыха 24 и 25 июня

Стадия 1/8
Суббота, 26 июня

1: 2А - 2В (Амстердам)
2: 1А - 2С (Лондон)

Воскресенье, 27 июня

3: 1C - 3D / E / F (Будапешт)
4: 1B - 3A / D / E / F (Бильбао)

Понедельник 28 июня

5: 2D - 2E (Копенгаген)
6: 1F - 3A / B / C (Бухарест)

Вторник 29 июня

7: 1D - 2F (Дублин)
8: 1E - 3A / B / C / D (Глазго)

Дни отдыха 30 июня и 1 июля

Четвертьфинал
Пятница, 2 июля

1: победитель матча 6 против победителя матча 5 (Санкт-Петербург)
2: победитель матча 4 против победителя матча 2 (Мюнхен)

Суббота 3 июля

3: победитель матча 3 против победителя матча 1 (Баку)
4: победитель матча 8 против победителя матча 7 (Рим)

Дни отдыха 5 и 6 июля

Полуфиналы
Вторник, 6 июля

1: победитель полуфинала 2 - победитель полуфинала 1 (Лондон)

Среда, 7 июля

2: победитель полуфинала 4 - победитель полуфинала 3 (Лондон)

Дни отдыха 9, 10, 11 июля

Финал
Воскресенье, 11 июля

Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2 (Лондон)

Отметим, что УЕФА так же огласил формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы.
korrespondent.net
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