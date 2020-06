Матчи пройдут в 12-ти городах Европы.Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12-ти городах Европы. Напомним, что турнир перенесли на один год из-за пандемии коронавируса, которая заставила все турниры взять паузу.Исполнительный комитет УЕФА в среду, 17 июня, утвердил расписание перенесенного турнира. Отметим, что принимающий города останутся прежними, так как все подтвердили свою готовность принять матчи в следующем году.Расписание матчей Евро-2020:Группа A: Турция - Италия (Рим)Группа A: Уэльс - Швейцария (Баку)Группа B: Дания - Финляндия (Копенгаген)Группа B: Бельгия - Россия (Санкт-Петербург)Группа D: Англия v Хорватия (Лондон)Группа C: Австрия - Победитель плей-офф D или A (Бухарест)Группа C: Нидерланды - Украина (Амстердам)Группа D: Победитель плей-офф C - Чехия (Глазго)Группа E: Польша - Победитель плей-офф B (Дублин)Группа E: Испания - Швеция (Бильбао)Группа F: Победитель плей-офф A или D - Португалия (Будапешт)Группа F: Франция - Германия (Мюнхен)Группа B: Финляндия - Россия (Санкт-Петербург)Группа A: Турция - Уэльс (Баку)Группа A: Италия - Швейцария (Рим)Группа C: Украина - Победитель плей-офф D или A (Бухарест)Группа B: Дания - Бельгия (Копенгаген)Группа C: Нидерланды - Австрия (Амстердам)Группа E: Швеция - Победитель плей-офф B (Дублин)Группа D: Хорватия - Чехия (Глазго)Группа D: Англия - Победитель плей-офф C (Лондон)Группа F: Победитель плей-офф A или D - Франция (Будапешт)Группа F: Португалия -Германия (Мюнхен)Группа E: Испания - Польша (Бильбао)Группа A: Италия - Уэльс (Рим)Группа A: Швейцария - Турция (Баку)Группа C: Победитель плей-офф D или A - Нидерланды (Амстердам)Группа C: Украина - Австрия (Бухарест)Группа B: Россия Дания (Копенгаген)Группа B: Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург)Группа D: Чехия - Англия (Лондон).Группа D: Хорватия - Победитель плей-офф C (Глазго).Группа E: Плей-офф победитель B - Испания (Бильбао)Группа E: Швеция - Польша (Дублин)Группа F: Германия - Стыковой победитель A или D (Мюнхен)Группа F: Португалия - Франция (Будапешт)Дни отдыха 24 и 25 июня1: 2А - 2В (Амстердам)2: 1А - 2С (Лондон)3: 1C - 3D / E / F (Будапешт)4: 1B - 3A / D / E / F (Бильбао)5: 2D - 2E (Копенгаген)6: 1F - 3A / B / C (Бухарест)7: 1D - 2F (Дублин)8: 1E - 3A / B / C / D (Глазго)Дни отдыха 30 июня и 1 июля1: победитель матча 6 против победителя матча 5 (Санкт-Петербург)2: победитель матча 4 против победителя матча 2 (Мюнхен)3: победитель матча 3 против победителя матча 1 (Баку)4: победитель матча 8 против победителя матча 7 (Рим)Дни отдыха 5 и 6 июля1: победитель полуфинала 2 - победитель полуфинала 1 (Лондон)2: победитель полуфинала 4 - победитель полуфинала 3 (Лондон)Дни отдыха 9, 10, 11 июляПобедитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2 (Лондон)Отметим, что УЕФА так же огласил формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы.