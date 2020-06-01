Матчи пройдут в 12-ти городах Европы. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12-ти городах Европы. Напомним, что турнир перенесли на один год из-за пандемии коронавируса, которая заставила все турниры взять паузу.
Исполнительный комитет УЕФА в среду, 17 июня, утвердил расписание перенесенного турнира. Отметим, что принимающий города останутся прежними, так как все подтвердили свою готовность принять матчи в следующем году.
Расписание матчей Евро-2020: Групповой этап Пятница, 11 июня
Группа A: Турция - Италия (Рим)
Суббота 12 июня
Группа A: Уэльс - Швейцария (Баку) Группа B: Дания - Финляндия (Копенгаген) Группа B: Бельгия - Россия (Санкт-Петербург)
Воскресенье, 13 июня
Группа D: Англия v Хорватия (Лондон) Группа C: Австрия - Победитель плей-офф D или A (Бухарест) Группа C: Нидерланды - Украина (Амстердам)
Понедельник, 14 июня
Группа D: Победитель плей-офф C - Чехия (Глазго) Группа E: Польша - Победитель плей-офф B (Дублин) Группа E: Испания - Швеция (Бильбао)
Вторник, 15 июня
Группа F: Победитель плей-офф A или D - Португалия (Будапешт) Группа F: Франция - Германия (Мюнхен)
Среда, 16 июня
Группа B: Финляндия - Россия (Санкт-Петербург) Группа A: Турция - Уэльс (Баку) Группа A: Италия - Швейцария (Рим)
Четверг, 17 июня
Группа C: Украина - Победитель плей-офф D или A (Бухарест) Группа B: Дания - Бельгия (Копенгаген) Группа C: Нидерланды - Австрия (Амстердам)
Пятница, 18 июня
Группа E: Швеция - Победитель плей-офф B (Дублин) Группа D: Хорватия - Чехия (Глазго) Группа D: Англия - Победитель плей-офф C (Лондон)
Суббота, 19 июня
Группа F: Победитель плей-офф A или D - Франция (Будапешт) Группа F: Португалия -Германия (Мюнхен) Группа E: Испания - Польша (Бильбао)
Воскресенье, 20 июня
Группа A: Италия - Уэльс (Рим) Группа A: Швейцария - Турция (Баку)
Понедельник, 21 июня
Группа C: Победитель плей-офф D или A - Нидерланды (Амстердам) Группа C: Украина - Австрия (Бухарест) Группа B: Россия Дания (Копенгаген) Группа B: Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург)
Вторник 22 июня
Группа D: Чехия - Англия (Лондон). Группа D: Хорватия - Победитель плей-офф C (Глазго).
Среда 23 июня
Группа E: Плей-офф победитель B - Испания (Бильбао) Группа E: Швеция - Польша (Дублин) Группа F: Германия - Стыковой победитель A или D (Мюнхен) Группа F: Португалия - Франция (Будапешт)
Дни отдыха 24 и 25 июня
Стадия 1/8 Суббота, 26 июня
1: 2А - 2В (Амстердам) 2: 1А - 2С (Лондон)
Воскресенье, 27 июня
3: 1C - 3D / E / F (Будапешт) 4: 1B - 3A / D / E / F (Бильбао)
Понедельник 28 июня
5: 2D - 2E (Копенгаген) 6: 1F - 3A / B / C (Бухарест)
Вторник 29 июня
7: 1D - 2F (Дублин) 8: 1E - 3A / B / C / D (Глазго)
Дни отдыха 30 июня и 1 июля
Четвертьфинал Пятница, 2 июля
1: победитель матча 6 против победителя матча 5 (Санкт-Петербург) 2: победитель матча 4 против победителя матча 2 (Мюнхен)
Суббота 3 июля
3: победитель матча 3 против победителя матча 1 (Баку) 4: победитель матча 8 против победителя матча 7 (Рим)