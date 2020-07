Уточняется, что несколько дней назад он сломал бедро и скончался в ночь на понедельник в одной из римских клиник "от последствий падения". Другие подробности пока неизвестны, передает ria.ru Эннио Морриконе родился в Риме в семье музыканта, окончил консерваторию по классам трубы, инструментовки и композиции. Сначала выступал в ночных клубах и отелях, позже устроился в театр. В 1950 году начал аранжировать популярные песни для радио и телевидения, в с 1966-го стал писать музыку к фильмам.Широкую известность Морриконе получил, работая над спагетти-вестернами своего бывшего одноклассника Серджо Леоне, а позднее – сотрудничая с Бернардо Бертолуччи, Пьеро Паоло Пазолини, Дарио Ардженто и другими.Европейская слава переросла в мировую, и композитора пригласили в Голливуд. Там он написал музыку к лентам Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана де Пальмы, Квентина Тарантина и многих других.Всего Морриконе создал звуковое оформление для 400 фильмов и сериалов, получил два "Оскара", девять раз становился лауреатом итальянской кинопремии "Давид ди Донателло", трижды – "Золотого глобуса", шесть – BAFTA.Днестр ТВ предлагает Вашему вниманию некоторые произведения композитора Эннио МорриконеChi Mai - Le Professionel (Joss Il Professionista) Official Soundtrack 1981Per un pugno di dollari: Titoli (Colonna Sonora 1964) - Original SoundtrackLei Mi Ama - EnnioMorriconeEnnio Morricone - Per qualche dollaro in più - 1965Si muore d'amore, Pt. 5 - D'Amore Si Muore (1972)Le vent, le criOnce Upon A Time In AmericaViolenza d'amore - Senso 45 (2002)https://www.youtube.com/watch?v=Gi-BlgsUqws&list=OLAK5uy_nysmu8NpCHeXdf256169s7XKYa_XCDfls&index=21&t=0sC'era una volta il west - C'era Una Volta Il West (1968)For a Few Dollars More - Per Qualche Dollaro in Più (High Quality Audio)La califfa (1971)My Fault ? - My Name is Nobody (High Quality Audio)L' Arena - Il Mercenario (Kill Bill Vol. 2's Theme)A Mozart Reincarnated - The Legend of 1900'La Morale Dell'Immorale' La Piovra"Untouchables" (Al Capone)