В Израиле координатор штаба по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу призвал прекратить занятия в школах со среды для предотвращения распространения инфекции, сообщает The Jerusalem Post во вторник, 15 сентября.
Отмечается, что ранее во вторник министры здравоохранения и просвещения страны Юлий Эдельштейн и Йоава Галант решили открыть школы в среду, а решение о продолжении их работы будет принято в зависимости от ситуации правительством страны в четверг, передает iz.ru
Гамзу направил письмо главам ведомств с требованием немедленно закрыть образовательные учреждения, так как решение об их открытии было принято вопреки рекомендациям специалистов. Кроме того, отметил он, в стране наблюдается рост числа инфицированных.
«Я прошу вас принять мою профессиональную рекомендацию и не позволять школам работать 16 сентября со всеми вытекающими последствиями», – заявил он.
Гамзу подчеркнул, что в первую очередь следует немедленно прервать занятия в классах от пятого и выше, поскольку дети в возрасте от 10 лет и старше находятся в эпицентре продолжающейся вспышки заболеваемости в стране.
13 сентября правительство Израиля одобрило введение полного карантина из-за ситуации с коронавирусом сроком на три недели. Ограничительные меры вступят в силу с 14:00 пятницы.
В частности, предлагается ограничить передвижение граждан, закрыть образовательные учреждения, прекратить работу кафе и ресторанов, а также офисов. Работу смогут продолжить жизненно необходимые предприятия.
В Израиле, по данным Worldometer на вторник, зарегистрировано 164,4 тыс. случаев COVID-19, 11 человек скончались.