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За нарушение обязательств по виньетке введены админсанкции

За нарушение обязательств по виньетке введены админсанкции

Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание граждан, пользующихся транспортными средствами иностранной регистрации, временно ввезенными на территорию Приднестровья с уплатой сбора-виньетки, на то, что Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 сентября 2020 г. № 153-ЗИД-VI внесены изменения и дополнения в Кодекс ПМР об административных правонарушениях.

Данный документ устанавливает санкции за нарушение правил ввоза и условий нахождения транспортных средств иностранной регистрации на территории ПМР. Закон вступает в силу с 17 октября текущего года, сообщается на сайте ведомства.

Так, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки, предусмотрены меры в виде предупреждения, либо штрафа в размере 2 РУ МЗП.

Административные санкции установлены еще в ряде случаев:

при нарушении сроков вывоза такого автомобиля с территории ПМР, если превышение срока составляет 180 дней и более — в размере от 50 до 100 РУ МЗП;
за проведение операций, связанных с изменением состояния, с условиями пользования и распоряжения транспортными средствами, ввезенными с уплатой сбора-виньетки, – штраф в размере:

для физических лиц — от 1/10 до 1 размера стоимости транспортного средства, а если стоимость не установлена — от 1/10 до 1 размера суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении транспортного средства под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1 до 2 размеров стоимости транспортного средства, а если стоимость не установлена — от 1 до 2 размеров суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении транспортного средства под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Указанный нормативный правовой акт официально опубликован и полностью доступен в электронном виде на сайте Министерства юстиции ПМР.

В дополнение ГТК констатирует, что согласно действующему законодательству ПМР, отечественные и иностранные физические лица имеют право пользования на территории ПМР транспортными средствами, зарегистрированными в иностранном государстве, при условии их таможенного декларирования.

Декларирование автомобиля для личного пользования при пересечении таможенной границы предполагает освобождение физического лица от заполнения каких-либо таможенных документов, при этом лицо обязано предоставить таможенным органам документы о регистрации транспортного средства для личного пользования. Сведения о таможенном декларировании регистрируются в информационной системе таможенных органов ПМР.

Ввоз в Приднестровье транспортных средств иностранной регистрации с нарушением действующих норм (без приобретения виньетки), влечет наложение на граждан и юридических лиц штрафа в размере от 1/10 (одной десятой) до 1 (одного) размера стоимости транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо со взысканием стоимости таких транспортных средств или без такового, вплоть до конфискации автомобиля.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 19:42
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