Аудит Верховной Рады охватывал период с 2013 по 2019 годы, за это время было использовано 7,7 млрд грн из госбюджета и почти 114 млн грн из местных бюджетов.
Из них 51% направлено на обеспечение законотворческой деятельности, на обслуживание и обеспечение Верховной Рады - 44%, на развитие электронного управления, освещение в СМИ и поддержку санаторно-курортного комплекса – 5%.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство Украины в ближайшее время обнародует итоги аудита государства. korrespondent.net