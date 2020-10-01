Dnestr.TV

 
0

У Рады насчитали недвижимости на 2,4 млрд грн

У Рады насчитали недвижимости на 2,4 млрд грн

Как показал аудит, 5,7% земельных участков ВР не имеют надлежащих документов на право постоянного пользования.

Верховной Раде принадлежит недвижимость общей стоимостью на 2,4 млрд грн. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщила Счетная палата со ссылкой на результаты проведенного аудита ВР.

Стоимость автопарка ВР оценена в 19,8 млн грн. При этом, как показал аудит, 5,7% земельных участков ВР не имеют надлежащих документов на право постоянного пользования, сообщает https://korrespondent.net/ukraine/4288565-u-rady-naschytaly-nedvyzhymosty-na-24-mlrd-hrn.

Аудит Верховной Рады охватывал период с 2013 по 2019 годы, за это время было использовано 7,7 млрд грн из госбюджета и почти 114 млн грн из местных бюджетов.

Из них 51% направлено на обеспечение законотворческой деятельности, на обслуживание и обеспечение Верховной Рады - 44%, на развитие электронного управления, освещение в СМИ и поддержку санаторно-курортного комплекса – 5%.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство Украины в ближайшее время обнародует итоги аудита государства.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна