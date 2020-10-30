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В Молдове с 1 ноября все водители обязаны включать фары и в дневное время

В Молдове с 1 ноября все водители обязаны включать фары и в дневное время

Вступают в силу сезонные правила дорожного движения, принятые для безопасности водителей и пешеходов на дорогах.

С 1 ноября 2020-го по 31 марта следующего года водители всех транспортных средств обязаны включать ближний свет фар в дневное время. Об этом напомнил Национальный инспекторат общественной безопасности РМ.

В соответствии с правилами дорожного движения обязанность включать фары в дневное время действует не только поздней осенью и зимой, но и круглый год — однако лишь для некоторых категорий транспорта, сообщает sputnik.md.

Так, с включенными фарами днем должны передвигаться водители мотоциклов и мопедов, учебных автомашин и автомобилей, которыми управляют начинающие водители. Кроме того, фары необходимо включать у автобусов, перевозящих группы детей или двигающихся в организованной колонне, а также буксирующих другой автомобиль.
sputnik.md


  • Вчера, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 61
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