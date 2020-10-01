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В ВС ПМР на рассмотрение поступил проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год»

В ВС ПМР на рассмотрение поступил проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год»

Согласно приложению №12 к документу, определены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы в 2021 году:

1. Начисление заработной платы, исчисление материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, а также нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими оплату труда работников предприятий, работающих в заданных государством условий хозяйствования.

1 РУ МЗП – 7,3 руб. ПМР

2. Исчисление ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, в соответствии со статьей 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О гарантиях лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, и членам их семей».

1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР

3. Исчисление пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей» и Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике».

1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР

4. Начисление заработной платы, исчисление материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работников организаций сферы образования и здравоохранения, за исключением работников, получающих доплату до величины минимального размера оплаты труда, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР

5. Начисление заработной платы, исчисление материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов.

1 РУ МЗП – 7,3 руб. ПМР

6. Исчисление размера компенсации расходов на ремонт автомобилей полученных, приобретенных на льготных условиях, а также купленных за полную стоимость, при наличии у инвалида медицинских показаний на получение автотранспорта, с момента выпуска которого прошло 7 (семь) лет и более, независимо от срока эксплуатации автомобиля инвалидом, лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, при защите Приднестровской Молдавской Республики, при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.

1 РУ МЗП – 18,4 руб. ПМР

7. Исчисление ежемесячного денежного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республики».

1 РУ МЗП – 7,3 руб. ПМР

8. Исчисление выплат дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также исчисление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики.

1 РУ МЗП – 5,8 руб. ПМР

9. Исчисление ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики.

1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР

10. Исчисление иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву.

1 РУ МЗП – 9,7 руб. ПМР

11. Исчисление подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садово-огородническим товариществам и потребительским кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом, за земли, занятые жилищным фондом, а также придомовые территории.

1 РУ МЗП – 10,4 руб. ПМР

Для целей настоящего подпункта под потребительскими кооперативами понимается добровольное объединение граждан, созданное на основании членства в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики либо реорганизованное из садово-огороднических товариществ, предметом деятельности которого является организация коллективного сада и огорода для выращивания фруктов, ягод, овощей и другой сельскохозяйственной продукции для личного потребления.

1 РУ МЗП – 10,4 руб. ПМР

12. Исчисление социальных платежей для субъектов патентной системы налогообложения, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства.

1 РУ МЗП – 4,0 руб. ПМР

13. Исчисление размера потенциально возможного к получению годового дохода:

- на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг.

1 РУ МЗП – 4,0 руб. ПМР

- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле.

1 РУ МЗП – 6,0 руб. ПМР

14. Исчисление единого социального налога, обязательного страхового взноса.

1 РУ МЗП – 11,5 руб. ПМР

15. Исчисление земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения.

1 РУ МЗП – 11,6 руб. ПМР

16. Исчисление дополнительного паевого сбора с 1 га земли сельскохозяйственного назначения.

1 РУ МЗП – 10,5 руб. ПМР

17. Исчисление земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения, целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса.

1 РУ МЗП – 12,5 руб. ПМР

18. Исчисление фиксированного сельскохозяйственного налога.

1 РУ МЗП – 13,9 руб. ПМР

19. Иные цели, в том числе исчисление прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов.

1 РУ МЗП – 14,5 руб. ПМР

20. Исчисление штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП.

1 РУ МЗП – 18,4 руб. ПМР

21. Исчисление расчетного размера арендной платы государственного и муниципального имущества.

1 РУ МЗП – 14,5 руб. ПМР

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 20:15
  • DTV
  • Просмотров: 64
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