Согласно приложению №12 к документу, определены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы в 2021 году:
1. Начисление заработной платы, исчисление материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, а также нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими оплату труда работников предприятий, работающих в заданных государством условий хозяйствования.
1 РУ МЗП – 7,3 руб. ПМР
2. Исчисление ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, в соответствии со статьей 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О гарантиях лицам, занимавшим должности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Вице-Президента Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и прекратившим исполнение своих полномочий, и членам их семей».
1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР
3. Исчисление пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей» и Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике».
1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР
4. Начисление заработной платы, исчисление материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работников организаций сферы образования и здравоохранения, за исключением работников, получающих доплату до величины минимального размера оплаты труда, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.
1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР
5. Начисление заработной платы, исчисление материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов.
1 РУ МЗП – 7,3 руб. ПМР
6. Исчисление размера компенсации расходов на ремонт автомобилей полученных, приобретенных на льготных условиях, а также купленных за полную стоимость, при наличии у инвалида медицинских показаний на получение автотранспорта, с момента выпуска которого прошло 7 (семь) лет и более, независимо от срока эксплуатации автомобиля инвалидом, лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, при защите Приднестровской Молдавской Республики, при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.
1 РУ МЗП – 18,4 руб. ПМР
7. Исчисление ежемесячного денежного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республики».
1 РУ МЗП – 7,3 руб. ПМР
8. Исчисление выплат дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также исчисление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП – 5,8 руб. ПМР
9. Исчисление ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики.
1 РУ МЗП – 7,8 руб. ПМР
10. Исчисление иных выплат, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву.
1 РУ МЗП – 9,7 руб. ПМР
11. Исчисление подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садово-огородническим товариществам и потребительским кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и организациям, осуществляющим управление многоквартирным жилым домом, за земли, занятые жилищным фондом, а также придомовые территории.
1 РУ МЗП – 10,4 руб. ПМР
Для целей настоящего подпункта под потребительскими кооперативами понимается добровольное объединение граждан, созданное на основании членства в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики либо реорганизованное из садово-огороднических товариществ, предметом деятельности которого является организация коллективного сада и огорода для выращивания фруктов, ягод, овощей и другой сельскохозяйственной продукции для личного потребления.
1 РУ МЗП – 10,4 руб. ПМР
12. Исчисление социальных платежей для субъектов патентной системы налогообложения, осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства.
1 РУ МЗП – 4,0 руб. ПМР
13. Исчисление размера потенциально возможного к получению годового дохода:
- на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг.
1 РУ МЗП – 4,0 руб. ПМР
- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле.
1 РУ МЗП – 6,0 руб. ПМР
14. Исчисление единого социального налога, обязательного страхового взноса.
1 РУ МЗП – 11,5 руб. ПМР
15. Исчисление земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения.
1 РУ МЗП – 11,6 руб. ПМР
16. Исчисление дополнительного паевого сбора с 1 га земли сельскохозяйственного назначения.
1 РУ МЗП – 10,5 руб. ПМР
17. Исчисление земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения, целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса.
19. Иные цели, в том числе исчисление прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов.
1 РУ МЗП – 14,5 руб. ПМР
20. Исчисление штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП.
1 РУ МЗП – 18,4 руб. ПМР
21. Исчисление расчетного размера арендной платы государственного и муниципального имущества.