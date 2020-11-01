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В лечебно-диагностическом центре Бендер частично возобновляет работу отделение физиотерапии

В лечебно-диагностическом центре Бендер частично возобновляет работу отделение физиотерапии

В лечебно-диагностическом центре г. Бендеры граждане с сегодняшнего дня могут получить отдельные виды физиотерапевтической помощи. Соответствующее Распоряжение [465,26 Kb] накануне подписал глава города, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.

«Принимать в отделении будут только пациентов с болевым синдромом, обострением хронической патологии опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной системы. Также помощь окажут пациентам, нуждающимся в неотложной реабилитации после травм», - пояснила главный врач МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» Анна Абиленцева.

Прием в отделении физиотерапии ведётся строго по предварительной записи. Телефон для справок: 2 20 30.

В соответствии с Решением Оперштаба от 2 октября 2020г. работа дневного стационара по-прежнему приостановлена. Здесь оказывается медицинская помощь только в процедурном кабинете.

Как отметила Анна Абиленцева, в ЛДЦ предприняты меры эпидемиологической безопасности, соблюдаются все карантинные ограничения.

В лечебно-диагностическом центре Бендер частично возобновляет работу отделение физиотерапии
В лечебно-диагностическом центре Бендер частично возобновляет работу отделение физиотерапии
bendery-ga.org
  • Сегодня, 13:36
  • DTV
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