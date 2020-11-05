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"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту.

"Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе", – сказал Кива, передает ria.ru

Политик отметил, что украинский лидер сам объяснил свои действия интересами внешних сил – послов G7 и партнеров, – которые обещают стране помощь. Кива выразил сомнение в ее пользе и заявил, что это "еще одно подтверждение внешнего управления" Украиной.

Ранее конституционный суд страны отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.

ria.ru
  • Сегодня, 13:48
  • DTV
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