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Валютные резервы Украины снизились до $26 млрд
Текущий объем международных резервов НБУ покрывает потребности в валюте для обеспечения импорта в течение 4,4 месяца.
Золотовалютные резервы Национального банка Украины за октябрь уменьшились на 1,5%, до $26,1 млрд. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил НБУ.
Резервы сократились из-за выплат по внешнему и внутреннему госдолгу на $381 млн, а так же в результате продаж валюты на межбанковском рынке на $191,3 млн., сообщает korrespondent.net
Текущий объем международных резервов НБУ покрывает потребности в валюте для обеспечения импорта в течение 4,4 месяца.
Это является достаточным для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Национального банка, отметили в НБУ.
Как сообщалось, в сентябре падение международных резервов Украины стало крупнейшим с начала года. За первый месяц осени на выплату долгов в пиковый период потратили почти $2,7 млрд.
korrespondent.net
- Сегодня, 17:26
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