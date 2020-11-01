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Валютные резервы Украины снизились до $26 млрд

Валютные резервы Украины снизились до $26 млрд

Текущий объем международных резервов НБУ покрывает потребности в валюте для обеспечения импорта в течение 4,4 месяца.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины за октябрь уменьшились на 1,5%, до $26,1 млрд. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил НБУ.

Резервы сократились из-за выплат по внешнему и внутреннему госдолгу на $381 млн, а так же в результате продаж валюты на межбанковском рынке на $191,3 млн., сообщает korrespondent.net

Текущий объем международных резервов НБУ покрывает потребности в валюте для обеспечения импорта в течение 4,4 месяца.

Это является достаточным для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Национального банка, отметили в НБУ.

Как сообщалось, в сентябре падение международных резервов Украины стало крупнейшим с начала года. За первый месяц осени на выплату долгов в пиковый период потратили почти $2,7 млрд.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:26
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