Институт РУССТРАТ продолжает публикацию регулярного рейтинга упоминаемости отдельных лидеров иностранных государств и влиятельных персон в Телеграм, который выходит каждые десять дней.
В рамках проекта РУССТРАТ.Рейтинг представляем вашему вниманию рейтинг наиболее упоминаемых иностранных лидеров и знаковых фигур в Телеграм за период 1-10 ноября 2020 года – ТОП-30.
1 Трамп Дональд 44116 публикаций
2 Байден Джозеф 42939
3 Лукашенко Александр 17160
4 Алиев Ильхам 8904
5 Зеленский Владимир 8852
6 Пашинян Никол 5682
7 Эрдоган Реджеп 4337
8 Мирзиёев Шавкат 3959
9 Макрон Эммануэль 3397
10 Додон Игорь 2878
11 Порошенко Пётр 1821
12 Гейтс Билл 1188
13 Меркель Ангела 1151
14 Си Цзиньпин 1023
15 Жапаров Садыр 701
16 Пушилин Денис 659
17 Джонсон Борис 580
18 Помпео Майкл 470
19 Мадуро Николас 387
20 Асад Башар 355
21 Ким Чен Ын 349
22 Дуда Анджей 338
23 Назарбаев Нурсултан 333
24 Хаменеи Али 275
25 Сорос Джордж 272
26 Токаев Касым-Жомарт 225
27 Гуайдо Хуан 199
28 Нетаньяху Биньямин 116
29 Кальюлайд Керсти 91
30 Красносельский Вадим 89
Подготовлено Институтом РУССТРАТ по собственной методике на основе данных Telegram Analytics.
Основная цель РУССТРАТ.Рейтинга – создание авторитетной системы справедливой оценки исследуемых тенденций и информационно-знаковых объектов, базирующейся на объективных методах сбора статистической информации.
Институт РУСТРАТ полагает, что место в рейтинге должно основываться на реальных показателях. На позицию в рейтинге не должен оказывать влияние факт использования различных платных систем мониторинга и анализа данных. Тем более, что статистика Телеграм дает доступ ко всем исследуемым показателям.