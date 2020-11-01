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Вадим Красносельский попал в ТОП-30 иностранных лидеров в Telegram

Вадим Красносельский попал в ТОП-30 иностранных лидеров в Telegram

Институт РУССТРАТ продолжает публикацию регулярного рейтинга упоминаемости отдельных лидеров иностранных государств и влиятельных персон в Телеграм, который выходит каждые десять дней.

В рамках проекта РУССТРАТ.Рейтинг представляем вашему вниманию рейтинг наиболее упоминаемых иностранных лидеров и знаковых фигур в Телеграм за период 1-10 ноября 2020 года – ТОП-30.

1 Трамп Дональд 44116 публикаций

2 Байден Джозеф 42939

3 Лукашенко Александр 17160

4 Алиев Ильхам 8904

5 Зеленский Владимир 8852

6 Пашинян Никол 5682

7 Эрдоган Реджеп 4337

8 Мирзиёев Шавкат 3959

9 Макрон Эммануэль 3397

10 Додон Игорь 2878

11 Порошенко Пётр 1821

12 Гейтс Билл 1188

13 Меркель Ангела 1151

14 Си Цзиньпин 1023

15 Жапаров Садыр 701

16 Пушилин Денис 659

17 Джонсон Борис 580

18 Помпео Майкл 470

19 Мадуро Николас 387

20 Асад Башар 355

21 Ким Чен Ын 349

22 Дуда Анджей 338

23 Назарбаев Нурсултан 333

24 Хаменеи Али 275

25 Сорос Джордж 272

26 Токаев Касым-Жомарт 225

27 Гуайдо Хуан 199

28 Нетаньяху Биньямин 116

29 Кальюлайд Керсти 91

30 Красносельский Вадим 89

Подготовлено Институтом РУССТРАТ по собственной методике на основе данных Telegram Analytics.

Основная цель РУССТРАТ.Рейтинга – создание авторитетной системы справедливой оценки исследуемых тенденций и информационно-знаковых объектов, базирующейся на объективных методах сбора статистической информации.

Институт РУСТРАТ полагает, что место в рейтинге должно основываться на реальных показателях. На позицию в рейтинге не должен оказывать влияние факт использования различных платных систем мониторинга и анализа данных. Тем более, что статистика Телеграм дает доступ ко всем исследуемым показателям.

russtrat.ru
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