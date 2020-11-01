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Важен голос каждого. В Приднестровье начался Единый день голосования

Важен голос каждого. В Приднестровье начался Единый день голосования

В Приднестровье сегодня Единый день голосования. Выбирают депутатов всех уровней. Избирательные участки открылись ровно в 7 утра, впрочем, работа комиссий на них началась гораздо раньше.

«Мы пришли на участок в 6 часов, пораньше, чтобы подготовиться к работе – пересчитать бюллетени, выдать их членам комиссии. Для избирателей же участок открыли ровно в 7 утра, нарушений никаких не было, всё выполнялось в присутствии наблюдателей. На момент открытия было уже человек 5 избирателей, а за первые полчаса работы проголосовало около 15 человек», – рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 262 Ольга Терентьева.

Среди ранних была и Наталья Новикова. Она сегодня не работает, но пришла с утра, чтоб отдать свой гражданский долг, передает novostipmr.com.

«Я очень ответственный человек, считаю, что нужно сделать всё с утра и быть свободным. За своего кандидата голосовала, исходя из результатов его работы в предыдущий срок. Я как управляющая домом, посмотрела, у людей спросила, услышала много благодарных отзывов. Выборы важны – без этого никак, ведь куда бы ты ни обращалась, в какие властные структуры, всё нужно решать через депутата», – говорит она.

Участок № 262 расположен в столичном Дворце Республики. Здесь работает наблюдатель и доверенное лицо от кандидатов в Верховный Совет.

В этом году голосование проходит по-особенному. В связи с пандемией на входе каждому избирателю обрабатывают руки, выдают одноразовые маски и перчатки. Также внимательно следят за соблюдением социальной дистанции, организован отдельный вход и выход – в разных местах, чтобы люди не встречались друг с другом. У каждого члена комиссии – дезинфектор, которым регулярно обрабатывают поверхность стола, ручку, свои руки. То же самое делают и во всём помещении.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:55
  • DTV
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