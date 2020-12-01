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Назван топ песен, которые напевали Google для поиска

Назван топ песен, которые напевали Google для поиска

Новый чарт создан из композиций, которые пользователи чаще всего напевали голосовому ассистенту для поиска.

Google представил топ-100 песен, которые пользователи в США чаще всего искали в этом году с помощью голосового ассистента. Об этом сообщил журнал Billboard.

Отмечается, что новая функция приложения может идентифицировать любую песню, которую человек напевает или насвистывает в течение 10-15 секунд, а затем перенаправит в поиск Google для получения дополнительной информации, передает korrespondent.net.

Самой популярной песней, которую искали с помощью голосового помощника стал хит Old Town Road от Lil Nas.



Топ-10 самых популярных композиций по поиску:
Lil Nas − Old Town Road
Rick Astley −Never Gonna Give You Up
Tonce and I − Dance Monkey
Gabby Barret − I Hope
Imgaine Dragons − Beliver
Machine Gun Kelly − Swing Life Away
Lewis Capaldi − Before You Go
Big $tunt − Capitalize Off Pain
AJR − Bang
Kendrick Lamar − Sing About Me

Ранее сервис Shazam опубликовал рейтинг самых популярных треков за всю историю своего существования.

Сервис Shazam, который помогает пользователям идентифицировать песни, опубликовал рейтинг самых популярных треков за всю историю своего существования, сообщает ВВС.

На первом месте среди композиций, которые чаще всего пытались найти, оказалась Dance Monkey от австралийской исполнительницы Tones and I, которую искали свыше 33 миллионов раз.

Также в тройку лидеров также попали Prayer In C Робина Шульца и Lilly Wood & The Prick и Let her Go группы Passenger.







Двадцатка самых популярных песен в поиске Shazam выглядит так:

Назван топ песен, которые напевали Google для поиска
Скриншот bbc.com

Shazam работает, анализируя уникальный звуковой отпечаток песни и сопоставляя звук, который пользователь отправляет через телефон, с музыкой в ​​своей базе данных. На сегодняшний день на просмотр десятков миллионов песен может уйти всего две секунды. Сервис справляется даже с ремиксами, фоновым шумом и кавер-версиями.

Компания впервые получила прибыль в 2016 году, а год спустя была продана Apple за 400 миллионов долларов.

Напомним, в 2019 году наиболее часто искали в Shazam песню Bad Guy Билли Айлиш.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:38
  • DTV
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