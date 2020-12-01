В Тирасполе проходит творческий конкурс по созданию декоративных ёлок из различных материалов «Арт-ель - 2021». В нём могут принять участие все желающие. Главное условие – креативный поход и экологичность при создании новогоднего дерева.
Работы принимаются до 27 декабря, а затем до 14 января будут экспонироваться во Дворце Республики. Уже сейчас в фойе учреждения можно увидеть 8 декоративных деревьев, каждое из которых стоит на отдельном постаменте. Они располагаются со стороны главного входа в здание, и у каждого прохожего есть возможность полюбоваться праздничными изделиями ручной работы, передает novostipmr.com.
Как рассказала одна из организаторов конкурса директор Студии цветов Татьяна Данилова, каждая из ёлочек уникальна по-своему.
«Есть металлическая ель, её высота примерно 60-70 см. Такой творческий подход к делу продемонстрировала художница из Тирасполя. Недавно привезли ёлку, выполненную из сегментов полиэтиленовых труб, в каждой из которых в качестве украшения находится шарик», - рассказала о необычных экспонатах Татьяна Данилова.
На данный момент в конкурсе также заявлены работы, сделанные из газетной бумаги, шишек и веток.
Декоративные новогодние деревья выполнены не только взрослыми, но и детьми из Тирасполя, Бендер и других городов республики.
Организаторами конкурса «Арт-ель - 2021» являются: Студия цветов Татьяны Даниловой, Агропромбанк, Тираспольский хлебокомбинат. Мероприятие проводится при поддержке Дворца Республики.
Победителей будет трое, каждый из них получит приз от спонсоров конкурса. Студия цветов предоставит денежные премии (500 рублей, 300 и 100 соответственно). Агропромбанк - подарочные сертификаты на бесплатное подключение и первый год обслуживания Международной карты MasterCard Virtual. От хлебокомбината будут сладкие подарки в виде тортов. novostipmr.com