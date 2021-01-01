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О криминогенной обстановке в республике

О криминогенной обстановке в республике

В период с 31 декабря по 3 января на территории республики зарегистрировано 53 заявления и сообщения о преступлениях. По 37 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Убийств, разбойных нападений за минувшие четыре дня зафиксировано не было. Зарегистрировано девять заявлений по фактам краж. Три из них раскрыты по горячим следам, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Выявлен факт причинения телесных повреждений. Инцидент произошёл в Октябрьском микрорайоне столицы днём третьего января. После совместного распития спиртных напитков в компании возник конфликт. Последним аргументом в ссоре стал нож. Жителю столицы 37 лет было нанесено несколько колото-резаных ран. Мужчина сумел добраться домой. Родственники вызвали скорую. И уже врачи сообщили в милицию о пациенте с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан тираспольчанин 47 лет. К слову, и пострадавший, и подозреваемый ранее неоднократно судимы. С места происшествия изъято и направлено на экспертизу предполагаемое орудие преступления. Ведётся следствие.

С 31 декабря по 3 января зарегистрировано 13 возгораний. Основные причины – неосмотрительное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении. Пострадавших нет.

На дорогах республики произошло 28 дорожно-транспортных происшествий. Из них 25 ДТП связаны только с повреждениями транспортных средств, в трёх авариях пострадали люди. За указанный период времени госавтоинспекторы выявили и отстранили от управления 11 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в последующие выходные и праздничные дни сотрудники правоохранительных органов Приднестровья продолжат нести службу в усиленном режиме.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:42
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