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Мощные новогодние снегопады в Европе привели к гибели людей, разрушению зданий и закрытым автотрассам

Мощные новогодние снегопады в Европе привели к гибели людей, разрушению зданий и закрытым автотрассам

Сошедшая в итальянском Южном Тироле лавина унесла жизни супружеской пары, их личности установлены. Несмотря на введенный повышенный уровень схода снега, чета отправилась кататься на лыжах.

Спасатели оперативно прибыли на место, но 65-летней Михаэль Грюнер, экс-президент банка Raiffeisen, и его супруга к тому моменту уже погибли, передает euronews.com

В Австрии мощные осадки привели к разрушениям - в Восточном Тироле здание склада рухнуло под тяжестью снега. Обошлось без жертв. Закрыта основная трасса, соединяющая эту часть горного массива с Зальцбургом, синоптики заявили, что за ночь выпало более метра снежного покрова.

Низкие температуры стоят и в части областей северной Испании - там градусник находится ниже нулевой отметки, на горных склонах Страны Басков снегопад продолжался почти сутки, на высоте 600 метров толщина покрова составила не менее 10 сантиметров.

В Германии тоже были снегопады, но если в соседней Австрии горы открыты для катания, то в немецких Альпах подъемники не будут работать еще неделю, но немцы все равно ринулись на склоны - хотя бы для прогулок и катания на санках.



euronews.com
  • Сегодня, 16:45
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