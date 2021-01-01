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Греция включила Молдову в список офшорных зон

Греция включила Молдову в список офшорных зон

Налоговые органы Греции одобрили и опубликовали в конце прошлого года свой список юрисдикций с льготным налоговым режимом, в который также вошла Молдова.

Согласно решению Независимого государственного налогового управления (AADE), на 2019 фискальный год был разработан список государств с льготным налоговым режимом, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com

Власти Греции определяют государства с льготным налоговым режимом юрисдикции, «в которых юридическое лицо платит подоходный налог или налог на прибыль или капитал, ставка которого равна или меньше шестидесяти процентов (60%) ставки корпоративного налога в соответствии с положениями греческого налогового законодательства, если бы оно было налоговым резидентом или имело постоянное представительство для этой цели в Греции».

На основании этого критерия в список вошли 40 государств и юрисдикций: от Албании, Багамских островов, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гернси, Каймана, Джерси до Молдовы, Болгарии, Венгрии или Ватикана.

Данный список используется греческими налоговыми органами для ограничения вычета расходов и для других налоговых целей.

point.md
  • Сегодня, 17:05
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