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Отделения МРЭО республики начнут свою работу с 12 января 2021 года
График остаётся прежний: вторник-пятница с 8:00 до 17:00. Суббота с 8:00 до 16:00.
Записаться на приём можно в личном кабинете на официальном сайте МВД ПМР. Либо позвонить по номеру: 123.
Заявки по телефону начнут принимать с 11 января, в субботу и воскресенье телефонная запись не ведётся.
mvdpmr.org
- Сегодня, 17:10
- DTV
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