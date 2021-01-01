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В центре Москвы задержали Юлию Навальную

В центре Москвы задержали Юлию Навальную

Полицейские задержали жену Алексея Навального Юлию за участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом она сама сообщила в Instagram, опубликовав фотографию из автозака.

До этого она размещала в блоге кадры с акции.

Как сообщила ТАСС адвокат Навальной Вероника Полякова, "Юля доставлена в отделение полиции "Сокол". Возле отделения находятся представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

tass.ru
  • Сегодня, 17:45
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