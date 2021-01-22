Кишиневские специалисты в области здравоохранения обсудили вопросы обеспечения вакциной от COVID-19 с представителями системы здравоохранения приднестровского региона.
Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык представила меры, принятые для обеспечения страны вакциной против COVID-19 на платформе COVAX, положения Национального плана иммунизации против COVID-19, этапы вакцинации, условия передачи и хранения вакцины, свидетельства реакции на применение препарата и другие технические вопросы, отмечая, что как только вакцина поступит в страну, она будет распространена и на левом берегу Днестра. В этом контексте чиновник призвала коллег принять все меры для подготовки к иммунизации населения, передает moldpres.md
Представители региона на левом берегу Днестра отметили, что они открыты для координации процесса подготовки к иммунизации населения, подчеркнув важность проведения дополнительного обучения медицинских работников в регионе и обмена актуальной информацией по этому вопросу.