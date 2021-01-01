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МИД РФ возмутился поддержкой США протестов в России

МИД РФ возмутился поддержкой США протестов в России

Министерство иностранных дел (МИД) России раскритиковало посольство США в Москве за сообщения в поддержку протестных акций.
Ведомство обвинило его в поощрении насильственных действий. Американских дипломатов намерены вызвать в МИД РФ для объяснения в связи с публикациями о протестах, передает kommersant.ru

«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних»,— заявил МИД.

«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия»,— говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сегодня заявила, что посольству США придется объяснить публикацию «маршрутов протестов» в России. По ее словам, если бы российское посольство в США опубликовало подобную карту, то это закончилось бы «глобальной истерией американских политиков». Госпожа Захарова заявила, что послов вызовут для разъяснений.

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло»,— сказала представитель МИД в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-инфо», на акциях задержали более 2 тыс. человек.

kommersant.ru
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
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