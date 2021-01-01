Dnestr.TV

 
0

В Одесской области горела база отдыха

В Одесской области горела база отдыха

Несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к базе отдыха. Спасатели были вынуждены пешком добираться до места пожара.
В городе Южный Одесской области вечером в субботу начался масштабный пожар на базе отдыха "Черкащанка". Об этом в субботу, 23 января, сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO", передает korrespondent.net.

При этом, как отметили свидетели, тушение пожара значительно осложнено, так как несколько пожарных машин увязли в грязи на подъезде к месту происшествия и пожарные добираются туда пешком.

"Сейчас ситуация более-менее спокойная, вода подается бесперебойно. Для гашения пожара было принято решение подключиться к пожарному гидранту профилактория-санатория "Портовик". Это происходит цепным методом: один автомобиль находится недалеко санатория-профилактория "Портовик", он подключен к пожарному гидранту. Пожарный рукав брошен к другому автомобилю, который находится от санатория-профилактория "Портовик" приблизительно через полкилометра" , - об этом сообщает "Студия телевидения МИГ".





Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще пять пострадали.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна