Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзы в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии, второе место заняла команда Финляндии, сообщает ria.ru.
Первая команда сборной России заняла третье место, однако после финиша Александр Большунов врезался в финского лыжника. Его поведение расценили как неспортивное, жюри приняло решение дисквалифицировать команду.
Таким образом, вторая команда российской сборной, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.
Финский лыжник, сбитый Большуновым, поиронизировал над инцидентом
Финский лыжник Йони Маки прокомментировал инцидент с россиянином Александром Большуновым на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.
"Большунов применил хоккейный прием. Он промахнулся палкой, когда мы шли на финише. Но хоть корпусом попал", — цитирует Маки Expressen.
Во время эстафеты на финишной прямой Большунов попытался ударить палкой Маки, но не попал по спортсмену. После финиша россиянин намеренно въехал в финна и сбил его с ног.
"Наказывают только Россию": Белов вступился за Большунова после скандала
Российский лыжник Евгений Белов поддержал своего партнера Александра Большунова после эстафетной гонки на этапе Кубка Мира в Лахти.
"Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы аналогично на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только русскую команду, этого же заслуживали и финны", — написал Белов на своей странице в Instagram.
Белов также отметил, что на международной арене постоянно наказывают российских спортсменов, не обращая внимания на поступки других команд.
"Раз за разом, случай за случаем, мы видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, и в дальнейшем таких ситуаций будет только больше. Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остается невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит ты просто овощ", — добавил лыжник.