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В Молдове увеличился экспортный спрос и цены на яблоки

В Молдове увеличился экспортный спрос и цены на яблоки

С середины января в Молдове началось подорожание экспортных яблок.

На данный момент, по сравнению с ситуацией на начало текущего месяца средний уровень цен на яблоки практически всех сортов увеличился в среднем на 1 лей/кг – до 8-14 леев/кг ($0,48-0,84/кг). При этом в нижней части ценового диапазона традиционно находятся яблоки сорта «Айдаред» и «Симиренко», в верхней – «Гренни Смит», «Ред Чиф» и «Фуджи», передает east-fruit.com

В начале третьей декады января 2021 года средний уровень цен на яблоки пока мало отличается от уровня цен на эти фрукты в аналогичный период прошлого года. Но к концу месяца, по ощущениям местных экспортеров, цены, скорее всего, увеличатся. Но, вместе с тем, они ожидают плавного подорожания продукции – не скачкообразного.

Операторы молдавского оптового рынка фруктов отмечают, что активизация торговли яблоком происходит в основном за счет наращивания объемов экспорта в Россию. Причем поставлять яблоки на российский рынок в январе начало большое число молдавских сельхозпредприятий-трейдеров. Некоторые из них во второй половине месяца экспортируют довольно большие объемы продукции – до десятка авторефрижераторов в день. В целом, это укладывается в традиционный сценарий развития событий для этого периода маркетингового сезона. Однако экспортеры сомневаются, что в январе 2021 будет достигнут уровень экспорта в этом месяце в 2020 и 2019 годах (27 тыс. тонн и 35 тыс. тонн соответственно). Причина – сравнительно низкий урожай яблок в прошлом году (430 тыс. тонн) и небольшие товарные резервы на данный момент (оценочно — менее 140 тыс. тонн).

Трейдеры утверждают, что к настоящему времени в их холодильниках не осталось продукции невысокого качества, но есть много «социального» яблока – плодов небольшого (55 мм и менее) диаметра. Но и этот товар на российском рынке пользуется спросом. Торговцы объясняют его возобновлением работы образовательных учреждений и детских садов, а также переключением потребительского интереса с «праздничных цитрусовых плодов на будничные яблоки».

east-fruit.com
  • Сегодня, 08:11
  • DTV
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