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ЕС одобрил поставку вакцин в Молдову

ЕС одобрил поставку вакцин в Молдову

Европейский Союз приветствует решение поддерживаемого ЕС центра COVAX/GAVI о выделении Молдове 24 570 доз вакцины BioNTech-Pfizer COVID-19 и до 264 000 ориентировочных доз вакцины AstraZeneca/SKBio COVID-19.

Евросоюз, вложивший 853 миллиона евро, является самым крупным первоначальным вкладчиком в COVAX, передает ipn.md

„Европейский Союз поддерживает Республику Молдова в борьбе с пандемией COVID‑19. Равный и справедливый доступ к вакцинам – ключевой элемент в победе над пандемией. Европейский Союз и его государства-члены, действуя совместной „Командой Европы”, гордятся тем, что поддерживают COVAX в поставке вакцин нашим партнерам”, - сказал посол, глава Делегации Европейского Союза в Республике Молдова Петер Михалко, цитируемый в пресс-релизе.

Европейский Союз вместе с другими международными партнерами работает над тем, чтобы оказать поддержку началу вакцинации в феврале. Вакцины, которые будут доставляться посредством COVAX в рамках этой первой помощи Республике Молдова, были авторизированы в ЕС Европейским агентством лекарственных средств.

Европейский Союз мобилизовал пакет в размере 128 миллионов евро для оказания помощи Республике Молдова в борьбе с кризисом, вызванным COVID-19, доставки медицинских материалов и оборудования, оказания поддержки в укреплении системы здравоохранения и восстановления экономики, а также поддержки уязвимых слоев населения.

COVAX – это основа доступа к инструментам борьбы с COVID-19, глобального сотрудничества, направленного на ускорение разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

ipn.md
  • Сегодня, 07:21
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