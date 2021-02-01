Европейский Союз приветствует решение поддерживаемого ЕС центра COVAX/GAVI о выделении Молдове 24 570 доз вакцины BioNTech-Pfizer COVID-19 и до 264 000 ориентировочных доз вакцины AstraZeneca/SKBio COVID-19.
Евросоюз, вложивший 853 миллиона евро, является самым крупным первоначальным вкладчиком в COVAX, передает ipn.md
„Европейский Союз поддерживает Республику Молдова в борьбе с пандемией COVID‑19. Равный и справедливый доступ к вакцинам – ключевой элемент в победе над пандемией. Европейский Союз и его государства-члены, действуя совместной „Командой Европы”, гордятся тем, что поддерживают COVAX в поставке вакцин нашим партнерам”, - сказал посол, глава Делегации Европейского Союза в Республике Молдова Петер Михалко, цитируемый в пресс-релизе.
Европейский Союз вместе с другими международными партнерами работает над тем, чтобы оказать поддержку началу вакцинации в феврале. Вакцины, которые будут доставляться посредством COVAX в рамках этой первой помощи Республике Молдова, были авторизированы в ЕС Европейским агентством лекарственных средств.
Европейский Союз мобилизовал пакет в размере 128 миллионов евро для оказания помощи Республике Молдова в борьбе с кризисом, вызванным COVID-19, доставки медицинских материалов и оборудования, оказания поддержки в укреплении системы здравоохранения и восстановления экономики, а также поддержки уязвимых слоев населения.
COVAX – это основа доступа к инструментам борьбы с COVID-19, глобального сотрудничества, направленного на ускорение разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.