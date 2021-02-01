Вхождение в Комитет предоставляет Украине дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику, говорят в МИД. Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник, 8 февраля.
"8 февраля Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН на его 47-й сессии в Риме. Комитет является международной межправительственной платформой сотрудничества стран для обеспечения мировой продовольственной безопасности", - сказано в сообщении.
Комитет подчиняется Генеральной Ассамблеи ООН через Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает korrespondent.net.
"Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря традиционно мощному продовольственному экспорту. Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику. Украина в дальнейшем укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности", - заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
Как напомнил министр, утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри нашего государства. Кулеба считает, что поскольку, по оценкам экспертов, национальным запасам продовольствия ничего не угрожает, угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.
Напомним, что ранее Кулеба рассказал о синхронизации с ЕС. Дмитрий Кулеба надеется, что грядущий саммит Восточного партнерства станет действительно амбициозным и результативным. korrespondent.net