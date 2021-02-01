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Украина опередила соседей в рейтинге инновационности

Украина опередила соседей в рейтинге инновационности

В Украине внедряется больше инновационных проектов, чем в Румынии, которая входит в ЕС, а также больше, чем в России.
В глобальном рейтинге инновационности Global Innovation Index Украина обошла Индию, Румынию, Россию, Турцию и Чили и заняла 45 место. Об этом говорится в отчете Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (WIPO), для которого Visual Capitalist подготовило инфографику, передает korrespondent.net.

При этом Украина заняла второе место в подгруппе стран с низким уровнем среднего дохода, обогнав Индию. На первом месте подгруппы оказался Вьетнам.

Мировой рейтинг возглавили Швейцария, Швеция и США, страны с высоким уровнем дохода.

"Вьетнам, Украина, Филиппины и Индия выделяются как страны с уровнем дохода ниже среднего, которые получают гораздо больше продукции за свои ресурсы. Их уровни (инноваций, – ред.) по-прежнему выше, чем в странах с высоким доходом и богатой нефтью экономикой Кувейта, Катара, Саудовской Аравии", – говорится в отчете WIPO.

При составлении рейтинга учитывается более 80 показателей. Среди них – образование, исследования и разработка (R&D), доступ к венчурному капиталу и техническому производству.

Украина опередила соседей в рейтинге инновационности

Украина опередила соседей в рейтинге инновационности

Украина опередила соседей в рейтинге инновационности

Украина опередила соседей в рейтинге инновационности

korrespondent.net
  • Сегодня, 07:10
  • DTV
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