В Украине внедряется больше инновационных проектов, чем в Румынии, которая входит в ЕС, а также больше, чем в России. В глобальном рейтинге инновационности Global Innovation Index Украина обошла Индию, Румынию, Россию, Турцию и Чили и заняла 45 место. Об этом говорится в отчете Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (WIPO), для которого Visual Capitalist подготовило инфографику, передает korrespondent.net.
При этом Украина заняла второе место в подгруппе стран с низким уровнем среднего дохода, обогнав Индию. На первом месте подгруппы оказался Вьетнам.
Мировой рейтинг возглавили Швейцария, Швеция и США, страны с высоким уровнем дохода.
"Вьетнам, Украина, Филиппины и Индия выделяются как страны с уровнем дохода ниже среднего, которые получают гораздо больше продукции за свои ресурсы. Их уровни (инноваций, – ред.) по-прежнему выше, чем в странах с высоким доходом и богатой нефтью экономикой Кувейта, Катара, Саудовской Аравии", – говорится в отчете WIPO.
При составлении рейтинга учитывается более 80 показателей. Среди них – образование, исследования и разработка (R&D), доступ к венчурному капиталу и техническому производству.