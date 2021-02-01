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Кулеба ответил Пескову на заявление о "русском мире"

Кулеба ответил Пескову на заявление о "русском мире"

Украинский Мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы, отметил глава МИД.

Россия не смогла продвинуть русский мир в Украине танками – не сможет и мягкой силой. Об этом во вторник, 9 февраля, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, отреагировав на заявление спикера президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова,передаёт korrespondent.net.

Россия не смогла продвинуть русский мир в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" – это однообразие, в котором нет никого, кроме русских. Украинский Мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы, – написал министр.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что жители Украины относятся к "русскому миру". По его словам Кремль собирается продвигать свои идеи в Украине путем мягкой силы.

Ранее Кулеба отметил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо.
korrespondent.net
  • Сегодня, 13:56
  • DTV
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