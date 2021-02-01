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Украина проведет совместные с НАТО военные учения

Украина проведет совместные с НАТО военные учения

На территории Украины в 2021-м планируется провести восемь учений с участием около 21 тысячи украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести на территории страны совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году "Нерушимая стойкость". Об этом он заявил во вторник, 9 февраля, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом и подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году", - сказал глава украинского правительства, сообщает korrespondent.net.

Предыдущие совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года. Помимо Украины и США участие в них приняли военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Они продлились семь дней.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский "спросил" у президента США Джо Байдена, почему Украина еще не в НАТО. Зеленский рассчитывает на поддержку США в вопросах Крыма и Донбасса, а также хочет, чтобы Украина стала полноправным членом Альянса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:45
  • DTV
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