В пятницу Украина запросила у России более 1000 МВт-ч. Дефицит в энергосети сохранится до окончания холодов. Украина увеличила импорт электроэнергии из России до 1060 МВт-ч, свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго в пятницу, 12 февраля.
Всего в энергосистему Украины сегодня импортировали 1512 МВт-ч электроэнергии. Из Беларуси - 452 МВт-ч, Словакии - 328 МВт-ч, Венгрии - 20 МВт-ч., передает korrespondent.net
В начале февраля потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных показателей за шесть лет. Это произошло из-за холодов.
Компенсировать дефицит в энергосети помогла работа Укргидроэнерго, а также импорт электроэнергии из Беларуси и России.
Несмотря на это, импорт электроэнергии в начала 2021 года оказался в два раза ниже, чем в прошлом году. korrespondent.net