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Украина увеличивает импорт электроэнергии из РФ

Украина увеличивает импорт электроэнергии из РФ

В пятницу Украина запросила у России более 1000 МВт-ч. Дефицит в энергосети сохранится до окончания холодов.
Украина увеличила импорт электроэнергии из России до 1060 МВт-ч, свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго в пятницу, 12 февраля.

Всего в энергосистему Украины сегодня импортировали 1512 МВт-ч электроэнергии. Из Беларуси - 452 МВт-ч, Словакии - 328 МВт-ч, Венгрии - 20 МВт-ч., передает korrespondent.net

В начале февраля потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных показателей за шесть лет. Это произошло из-за холодов.

Компенсировать дефицит в энергосети помогла работа Укргидроэнерго, а также импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Несмотря на это, импорт электроэнергии в начала 2021 года оказался в два раза ниже, чем в прошлом году.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:14
  • DTV
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