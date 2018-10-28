Dnestr.TV

 
0

ЦИК зарегистрировал 17 кандидатов для участия в повторных и дополнительных выборах депутатов

ЦИК зарегистрировал 17 кандидатов для участия в повторных и дополнительных выборах депутатов

Ровно через месяц, 28 марта, в ряде сел Приднестровья и городе Днестровск пройдут повторные и дополнительные выборы в местные органы власти и органы местного самоуправления, передает novostipmr.com.

Как сообщается на сайте Центризбиркома, в качестве кандидатов в депутаты местных советов и на должность председателя Совета - главы администрации села выдвинулись 23 кандидата:

19 – в народные депутаты местных советов, из них зарегистрированы 15;

4 – на должность председателя Совета - главы администрации села Бычок Григориопольского района, из них зарегистрированы 2.

Центральная избирательная комиссия напоминает, что документы для выдвижения и регистрации, включая подписные листы, можно представить в соответствующую территориальную избирательную комиссию до 7 марта включительно.
novostipmr.com
  • Вчера, 17:28
  • DTV
  • Просмотров: 43
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна