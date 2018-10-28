Ровно через месяц, 28 марта, в ряде сел Приднестровья и городе Днестровск пройдут повторные и дополнительные выборы в местные органы власти и органы местного самоуправления, передает novostipmr.com.
Как сообщается на сайте Центризбиркома, в качестве кандидатов в депутаты местных советов и на должность председателя Совета - главы администрации села выдвинулись 23 кандидата:
19 – в народные депутаты местных советов, из них зарегистрированы 15;
4 – на должность председателя Совета - главы администрации села Бычок Григориопольского района, из них зарегистрированы 2.
Центральная избирательная комиссия напоминает, что документы для выдвижения и регистрации, включая подписные листы, можно представить в соответствующую территориальную избирательную комиссию до 7 марта включительно. novostipmr.com